"أوبك+" تقر تعديل مستويات الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر

فيينا في 5 أكتوبر/ وام / قررت الدول الثماني الأعضاء في تحالف "أوبك+" تنفيذ تعديل في الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً من أصل التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا التي أُعلن عنها في أبريل 2023، على أن يتم تطبيق هذا التعديل اعتباراً من نوفمبر 2025.

وأوضح بيان صادر عن كل من الإمارات والسعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان بعد اجتماع عبر الاتصال المرئي اليوم لمراجعة أوضاع السوق النفطية العالمية وآفاقها المستقبلية، أن الكمية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً قد تُعاد جزئياً أو كلياً بشكل تدريجي تبعاً لتطورات السوق، مؤكداً استمرار الدول الثماني في متابعة وتقييم أوضاع السوق عن كثب.

وشددت الدول على أهمية تبني نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة لإيقاف أو عكس أي من التعديلات الطوعية الإضافية بما في ذلك التخفيضات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023 وذلك دعماً لاستقرار السوق وتوازنه.

وأكد البيان أن هذا الإجراء سيسهم في تمكين الدول المشاركة من تسريع عمليات التعويض مجددة التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي ستخضع للمتابعة من قبل اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة.

كما أكدت الدول الثماني عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، مشيرة إلى أنها ستواصل عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستويات الامتثال والتعويض على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 2 نوفمبر 2025.

وأكد البيان التزام الدول الثماني المشترك بدعم استقرار سوق النفط العالمي في ظل الأسس القوية التي يشهدها السوق حالياً وآفاق النمو الاقتصادي العالمي المستقرة من خلال إجراء تعديلات في مستويات الإنتاج.