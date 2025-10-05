"نيويورك نيكس" يهزم "فيلادلفيا" ويحسم مواجهتي NBA "أبوظبي 2025"

أبوظبي في 5 أكتوبر / وام / حسم فريق "نيويورك نيكس" مواجهتيه ضد "فيلادلفيا سفنتي سيكسرز" في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين التحضيري "أبوظبي 2025"، بتحقيقه فوزه الثاني على التوالي بنتيجة 113-104، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على أرض "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس.

وقدم "نيكس" أداء قويا أمام جمهور كامل العدد، حيث برز نجومه جايلن برونسون الذي سجل 14 نقطة، وأوجي أنونوبي الذي أضاف 13 نقطة، بينما سيطر ميتشيل روبنسون على الكرات المرتدة، ليؤمنوا انتصار فريقهم في ختام المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

وشهدت الأمسية أجواء حماسية بحضور عدد من المشاهير، من بينهم نجم كرة السلة الاستعراضية جرايسون بوتشر، وبطل نزالات الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي" سيريل غان، لتختتم بذلك المباراتان اللتان استضافتهما أبوظبي، حيث كانت المباراة الأولى قد انتهت أيضا بفوز "نيكس" بنتيجة 99-84.