خلوة غرفة عجمان تناقش مشاريع ومبادرات 2026 ـ 2027

عجمان في 6 أكتوبر/ وام/ ناقشت غرفة عجمان خلال خلوتها الإستراتيجية "2026 ـ 2027"، مجموعة من مشاريعها، وتم اعتماد توصيات لمبادرات نوعية مبتكرة، بجانب وضع أطر عملية لاستشراف المستقبل وصناعة حلول تدعم نمو واستدامة أعمال القطاع الخاص في الإمارة، فيما أسفرت عن أكثر من 20 مشروعاً لخدمة كافة فئات المجتمع ورواد الأعمال والمستثمرين وأعضاء الغرفة والأجيال القادمة.

وركزت أهداف الخلوة على دعم الابتكار والاستشراف والجاهزية والعمل على تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد ككل والقطاعات الحيوية، وجذب الاستثمارات، وتمكين الكفاءات المواطنة وتعزيز ريادة الأعمال، وترسيخ شراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية عجمان 2030، فيما عملت على ربط مخرجاتها ومشاريعها مع الأهداف الإستراتيجية المؤسسية لغرفة عجمان.

وهدفت الخلوة إلى استشراف المستقبل وصياغة مشاريع ومبادرات مبتكرة تواكب الأهداف الإستراتيجية المؤسسية للغرفة، وتعزيز المساهمة المباشرة في دعم تنافسية الإمارة الاقتصادية وزيادة جاذبيتها الاستثمارية بما يواكب توجهات ومبادئ رؤية عجمان 2030.

حضر الخلوة أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي المدير العام، وموظفي غرفة عجمان وذلك في فندق فيرمونت عجمان.

وأكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بهذه المناسبة، أن الخلوة الإستراتيجية في غرفة عجمان تعد محطة استثنائية لبدء مرحلة جديدة من تحقيق أهداف الغرفة المؤسسية والمتوائمة مع التوجهات والأهداف الإستراتيجية لرؤية عجمان 2030، كما تعد منصة تدعم مسيرة التطوير المؤسسي وتعزيز جاهزية الغرفة لمواكبة المبادرات الوطنية الداعمة لتنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات في عجمان بشكل خاص والدولة بشكل عام عبر إطلاق وتنفيذ حزمة من المشاريع المبتكرة والطموحة للأعوام القادمة لتمكين رواد الأعمال ودعم استدامة أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص.

من جانبه قال سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، في كلمته خلال الخلوة، إن الخلوة تعتبر منصة لصناعة المستقبل وصياغة مشاريع مبتكرة، وفرصة لتبادل الرؤى والأفكار، وإحداث نقلة نوعية في منظومة عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب توجهات إمارة عجمان ويعزز جاهزيتها للمستقبل.

من جهته أكد سعادة محمود عثمان أبو الشوارب عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات في تعزيز الابتكار وتطوير المشاريع، ودورها في دعم استدامة أعمال القطاع الخاص وتعزيز جاهزية الغرفة لمواكبة المستقبل ودعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.