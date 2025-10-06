تتويج الفائزين في " بطل الإمارات" للشراع الحديث بأبوظبي

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ اختتمت أمس منافسات الجولة الخامسة من بطولة "بطل الإمارات" للشراع الحديث على “ كورنيش أبوظبي”، والتي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بمشاركة أكثر من 93 بحاراً.

وأسفرت النتائج عن فوز جين لو هيرفي بالمركز الأول في فئة "الأوبتيمست جونيور"، وتصدرت كورنيليا باجاك، فئة الأوبتيمست فتيات، وحصد ألكسندر والينتون لقب فئة الأوبتيمست تحت 12 سنة.

وحقق محمد المرزوقي لقب فئة الإلكا 4، بينما ذهب لقب الفتيات في الفئة نفسها إلى مروة الحمادي، كما فاز المعتصم الفارسي من سلطنة عمان بلقب فئة الإلكا 6، بينما حققت ضحى البشر صدارة فئة الإلكا 6 فتيات.

وفاز في فئة الإلكا 7 عادل خالد بالمركز الأول، كما حقق أيضاً لقب فئة الإلكا7 ماستر، بينما حقق دييجو بونابرت لقب فئة الإلكا 7 جراند.

توج الفائزين خليفة السويدي مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، ورينيه جيركوند عضو اللجنة المنظمة للسباق.

وأكد خليفة السويدي، أن المشاركة الكبيرة من البحارة من مختلف الأندية والمدارس، يجسد نجاح البطولة في تحقيق أهدافها، بتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الإماراتية المميزة للمنافسة الخارجية.