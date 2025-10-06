تعاون بين المدرسة الرقمية و "سيرت" و"أجريكوليدجز" لتعزيز البرامج الزراعية لـ"أكاديميات المهارات"

دبي في 6 أكتوبر/ وام/ أعلنت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، الشريك التنفيذي والمعرفي لمبادرة "أكاديميات المهارات" التي أطلقتها المدرسة الرقمية، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركة "أجريكوليدجز إنترناشونال"، الرائدة عالميا في التعليم والتدريب الزراعي، بهدف تعزيز برامج الأكاديمية الزراعية التابعة للمبادرة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم دمج المحتوى التعليمي الرقمي الذي توفره "أجريكوليدجز" ضمن برامج الأكاديمية الزراعية، ما يتيح للشباب فرصا لاكتساب مهارات عملية مرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.

وأكد الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، أن مبادرة أكاديميات المهارات هي امتداد لرؤية المدرسة الرقمية في بناء المهارات، وهذه الشراكة تسهم في تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات في القطاع الزراعي بما يؤهلهم للحصول على فرص عمل تدعم مجتمعاتهم واقتصاداتهم.

من جانبه أوضح محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز "سيرت" ، أن الشراكة مع أجريكوليدجز تمثل خطوة مهمة لدعم مبادرة أكاديميات المهارات، وكشريك تنفيذي للمبادرة نعمل مع المدرسة الرقمية لتقديم محتوى تعليمي عالمي المستوى في مجالات حيوية مثل الزراعة وإدارة الأعمال، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

من ناحيته أكد ويناند إسباش، الرئيس التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك لشركة "أجريكوليدجز إنترناشونال"، أن التعاون في مبادرة أكاديميات المهارات يتجاوز فكرة تدريب الشباب على وظائف في القطاع الزراعي، فهو يهدف أيضًا إلى إعدادهم لخلق وظائف وفرص، ليس لأنفسهم فحسب، بل ولغيرهم أيضًا.

وأضاف أنه من خلال تزويد الشباب بالمهارات المناسبة، وتنمية العقلية الريادية، وتعميق فهمهم لممارسات الزراعة، ستفتح هذه الشراكة أمامهم آفاق النجاح في القطاع الزراعي ونسعى لتشكيل جيل يقود الأمن الغذائي، والتنمية الريفية، والنمو المستدام على مستوى العالم، ويجعل من الزراعة خيارًا مهنيًا مهما وجاذبا.