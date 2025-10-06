المنتدى البرلماني التشريعي الأول ينطلق غدا في أبوظبي

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ تنطلق أعمال المنتدى البرلماني التشريعي الأول، الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي، يوم غد الثلاثاء، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، بمشاركة عدد من ممثلي المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي الهيئات والدوائر المحلية والجهات القانونية والقضائية والمؤسسات الأكاديمية، والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الدولة.

ويصاحب المنتدى معرض تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يقام بالتعاون مع شرطة أبوظبي.

وتفتتح أعمال المنتدى بكلمة لمعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، يليها كلمة لمعالي جاسم محمد البديوي ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

وحسب جدول أعمال المنتدى تتناول الجلسة الأولى "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي الواقع، التحديات، وآفاقه المستقبلية"، يديرها سعادة الدكتور سيف سعيد المهيري ، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة كل من سعادة الدكتورة إشراق الرفاعي عضو مجلس الشورى السعودي، وسعادة وليد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور أحمد السعدي عضو مجلس الشورى العماني، وسعادة صادق عيد آل رحمه عضو مجلس الشورى البحريني، ومحمد إبراهيم الشيخ مدير إدارة التشريع في مجلس الشورى القطري.

وتنعقد الجلسة الثانية بعنوان "نحو إطار تشريعي خليجي موحد للذكاء الاصطناعي دروس من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي"، يتحدث فيها غابرييل مازيني المصمم والمؤلف – قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي ، فيما تتناول الجلسة الثالثة موضوع الذكاء الاصطناعي والمجتمع يتحدث فيها المهندس ناصر الراشدي رئيس تنفيذي في شركة أي آر فايف للاستشارات والتدريب.

كما تنعقد الجلسة الرابعة حول "الرئيس التنفيذي في عصر الذكاء الاصطناعي : قيادة التحول" يديرها سعادة محمد الكعبي ، مدير المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، ويشارك فيها سعادة مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع الاتصالات والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسعادة محمد الشارد المدير التنفيذي لقطاع رقمنة الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة المهندس مطر المهيري ، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.

من جانبه يستعرض معالي عمر سلطان العلماء ، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في الجلسة الخامسة موضوع "الشراكة التشريعية والتنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي- نحو تناغم برلماني حكومي فعال".

وتختتم جلسات المنتدى بكلمة يلقيها سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وستطلق الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال المنتدى حزمة المجلس لأدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي البرلمانية بعنوان " من الفكرة إلى التشريع : رحلة الذكاء الاصطناعي" .