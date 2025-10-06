اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تناقش خطط ومبادرات الابتكار

عجمان في 6 أكتوبر/ وام/ بحثت اللجنة العليا الدائمة في القيادة العامة لشرطة عجمان برئاسة سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، خطط ومبادرات الاستعداد والجاهزية للابتكار في مختلف الإدارات، وأبرز المشاريع المبتكرة قيد التنفيذ، والأساليب الحديثة لرفع كفاءة الموارد البشرية عبر التدريب والتأهيل.

كما ناقش الاجتماع ، الذي حضره سعادة العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة المهيري مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من السادة الضباط أعضاء اللجنة، التحديات القائمة وسبل تذليلها لدعم ثقافة الإبداع المؤسسي، بجانب عدد من المقترحات التطويرية الرامية إلى تعزيز جاهزية شرطة عجمان للمستقبل، بما يسهم في بناء منظومة عمل مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وشدد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، خلال الاجتماع، على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار، بما يلبي تطلعات المتعاملين ويرتقي بجودة الخدمات الشرطية والمجتمعية، مؤكداً أن القيادة تدعم المبادرات المبتكرة التي تسهم في تحقيق رؤية حكومة عجمان 2030، والارتقاء بمستوى الأمن وجودة الحياة في الإمارة.