تأهل 3 فرق إسبانية إلى نهائيات "دبي بريميير بادل P1"

دبي في 6 أكتوبر/ وام/ تأهلت ثلاثة فرق إسبانية إلى نهائيات النسخة الثانية من بطولة “دبي بريميير بادل P1” التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر المقبل في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة نخبة من أبرز محترفي اللعبة في العالم، وبجوائز مالية تصل إلى 1.8 مليون درهم.

وجاء تأهل الفرق الثلاثة، فريقان في فئة الرجال، إضافة إلى فريق واحد في فئة السيدات، من خلال بطولة "دبي وايلد كارد P1 "التي نظمها اتحاد الإمارات للبادل خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري في مجمع ند الشبا الرياضي، والمؤهلة للحصول على بطاقة دعوة مباشرة للمشاركة في البطولة الرئيسية.

ففي نهائي فئة الرجال، فاز كريستوبال بلانكو وجوردي كازانوفا على خافيير إلفيرا وإغناسيو غونزاليس بنتيجة 6-3 و6-3، ليضمن الفريقان تأهلهما معاً إلى النهائيات.

وفي فئة السيدات، تأهل الفريق المكون من الثنائي آنجيلا كارون وسول بيريز بعد فوزهما على مواطنتيهما إيريس مورسيا وكريستينا نافارو بالنتيجة ذاتها 6-3 و6-3.

واقتصرت المشاركة في البطولة على اللاعبين المواطنين والمقيمين في فئة الرجال، والمواطنات والمقيمات في فئة السيدات.