دائرة القضاء في أبوظبي ووزارة العدل المجرية تبحثان تعزيز التعاون القضائي

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام / بحثت دائرة القضاء في أبوظبي ووزارة العدل المجرية سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقاء جمع سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، بمعالي بنس توجون، وزير العدل في المجر، والوفد المرافق له في مقر الدائرة بأبوظبي.

وركز اللقاء على تبادل الخبرات في مجالات تطوير المنظومة العدلية، واستكشاف أفضل التجارب والممارسات العالمية في تعزيز كفاءة العمل القضائي، بما يسهم في ترسيخ العدالة وضمان سيادة القانون.

​وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على بناء شراكات دولية راسخة مع مختلف المؤسسات القضائية حول العالم، ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تطوير منظومة قضائية رائدة عالميا.

من جانبه، أشاد معالي وزير العدل المجري، بما حققته دائرة القضاء في أبوظبي من تطورات نوعية في مجال التحول الرقمي والابتكار القضائي، مؤكدا أهمية توطيد أطر التعاون القضائي المشترك ونقل المعرفة في إدارة العمليات العدلية والخدمات القضائية الرقمية.

وعلى هامش اللقاء، استعراضت دائرة القضاء منظومة خدماتها الرقمية المتطورة عبر عرض مرئي تفاعلي، سلط الضوء على آليات تسهيل الوصول إلى العدالة، إضافة إلى المشاريع الابتكارية الهادفة إلى الارتقاء بجودة وكفاءة النظام القضائي.