شراكة بين "بلاكستون" و"لونيت" للاستثمار في أصول مستودعات عالية الجودة بقيمة 5 مليارات دولار

نيويورك في 6 أكتوبر/ وام / أعلن كل من "بلاكستون" أكبر شركة في العالم لإدارة الأصول البديلة، و"لونيت"، الشركة العالمية لإدارة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتدير أصولاً تزيد قيمتها عن 110 مليارات دولار، اليوم، عن شراكة إستراتيجية للاستثمار في أصول قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب الشراكة، ستقوم "بلاكستون" التي تُعد أكبر مالك لأصول الخدمات اللوجستية عالمياً بمساحة تتجاوز 1.2 مليار قدم مربع، وشركة "لونيت" التي تمتلك شبكة إقليمية واسعة وقدرات استثمارية كبيرة، بإنشاء "منصة تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية في منطقة الخليج" - GLIDE - لتكون متخصصة بالاستحواذ وتطوير وإدارة أصول الخدمات اللوجستية من الفئة الأولى في المنطقة.

ومن المتوقع أن ينضم شركاء إستراتيجيون آخرون من منطقة الخليج إلى المنصة التي سيتوفر لها فرق متخصصة في أنحاء المنطقة لتطويرها.

ويشهد قطاع الخدمات اللوجستية في دول الخليج نمواً سريعاً بفضل عدد من العوامل، منها النمو الاقتصادي وزيادة أنشطة التجارة الإلكترونية والنشاط الصناعي القوي.

وفي الوقت نفسه، توجد فجوة كبيرة في توفّر مرافق لوجستية من الفئة الأولى والتي تتميز بمواصفات حديثة وكفاءة تشغيلية عالية والالتزام بالمعايير الدولية، ما يخلق فرصاً استثمارية جذابة في المنطقة.

وتستهدف منصة GLIDE الاستثمار في أصول مستودعات عالية الجودة بقيمة 5 مليارات دولار، حيث ستسعى إلى تسريع عملية تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية في منطقة الخليج، مع التركيز بشكل أساسي على المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى عمليات استحواذ انتقائية وإبرام صفقات البيع وإعادة التأجير مع الشركات الإقليمية الرائدة.

وقال جون غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون: يسهم التحول الاقتصادي اللافت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والمدفوع بسياسات داعمة للنمو، والتحولات الديموغرافية المواتية، وتطبيق سياسات التنويع الاقتصادي، في تعزيز زخم قطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية ونحن بدورنا نتطلع للتعاون مع لونيت لتوظيف خبراتنا الاستثمارية وتجربتنا العميقة في مجال الخدمات اللوجستية مع الحضور القوي لشركة لونيت وقدراتها في منطقة الخليج، وذلك بهدف إنشاء منصة إقليمية واسعة النطاق لقطاع الخدمات اللوجستية.

وقال خليفة السويدي، الشريك الإداري بشركة لونيت: يسعدنا التعاون مع شركة بلاكستون، أكبر مالك في العالم للأصول اللوجستية، لإطلاق منصة GLIDE التي تهدف إلى توظيف الفرص المتاحة في سوق الخدمات اللوجستية بدول الخليج وستتيح هذه المنصة المجال أمام عملائنا ومستثمرينا للوصول إلى استثمارات جذابة في أصول ومرافق لوجستية عالية الجودة، ودعم الجهود الرامية لتطوير بنية تحتية جديدة لتعزيز النمو في المنطقة كما تجمع هذه الشراكة بين الحضور الجغرافي والخبرات الإقليمية الواسعة للشركتين للاستفادة من الفرص في السوق بالشكل الأمثل.