"نيويورك أبوظبي" تطلق برنامجا متعدد التخصصات في علم البيانات والذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام / أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي اليوم عن إطلاق برنامج الماجستير متعدد التخصصات في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يعزز محفظتها المتنامية من برامج الدراسات العليا، ودورها في دعم اقتصاد المعرفة في الدولة.

كما رحبت الجامعة بالدفعة الأولى من منتسبي برنامج الدكتوراه في الفيزياء الفلكية وأنظمة الفضاء، وهو الأول من نوعه في الدولة والمنطقة بشكل عام، ويضم ستة طلاب يشكل الإماراتيون 50 في المائة منهم، في انعكاس لدور الجامعة المتزايد في تنمية الكفاءات الوطنية في المجالات الأساسية لأولوية الإستراتيجية الوطنية، بما في ذلك قطاع الفضاء.

وقال فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الجامعة، إن برنامج الماجستير متعدد التخصصات في علم البيانات والذكاء الاصطناعي يستند إلى تاريخ جامعة نيويورك، المصنفة في المرتبة الـ17 عالمياً في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي وفقاً لتصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمية ، مشيراً إلى أنه تم تصميمه كبرنامج أبحاث مكثف على مدى عامين، يطور لدى المنتسبين خبرات متقدمة في علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن البرنامج يتميز عن غيره من البرامج في المنطقة بتعدد تخصصاته، إذ يتيح للمنتسبين الفرصة للتركيز على مجالات ناشئة مثل معلوماتيات الصحة، ومعالجة اللغة الطبيعية العربية، وأخلاقيات ومسؤولية الذكاء الاصطناعي، والعلوم الاجتماعية المحوسبة، والتفاعل بين البشر والآلة.

ولفت إلى أنه تم فتح باب القبول في برنامج الماجستير متعدد التخصصات في علم البيانات والذكاء الاصطناعي استعداداً للترحيب بالدفعة الأولى في خريف عام 2026.

وأضاف أنه على صعيد أعضاء الهيئة التدريسية والأبحاث، تضم الجامعة أربعة من حملة جائزة نوبل، وأكثر من تسعين مختبرا ومشروعا بحثيا يقودها الأساتذة، أسفرت مجتمعة عن أكثر من 9500 منشور علمي عالمي.