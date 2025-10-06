سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل وفد إي آند الإمارات

الشارقة في 6 أكتوبر/ وام / استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، اليوم، وفد شركة "إي آند الإمارات" برئاسة مسعود محمد شريف الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في مكتب سموه.

ورحّب سموه بالوفد، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة كافة في قطاع الاتصالات الذي أصبح من الخدمات الأساسية التي تسهم في التنمية المستدامة، وذلك لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات إمارة الشارقة في هذا المجال، مشيداً سموه بجهود شركة "إي آند الإمارات" في التواصل والعمل على تقديم الحلول التقنية المبتكرة والمتنوعة وتطوير البيئة الرقمية المناسبة لخدمة كافة القطاعات وأفراد المجتمع.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات في سبيل التعاون بين هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال وشركة "إي آند الإمارات"، بما يعمل على تحسين وتطوير البنى التحتية لشبكات الاتصالات في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة لمواكبة أحدث التقنيات العالمية، بالإضافة إلى دعم جهود إمارة الشارقة في تعزيز الاستدامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال.

وتعرّف سمو رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال من الوفد على أبرز وأحدث مشروعات البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية والابتكارات في مجال الاتصال والانترنت والخدمات التي تقدمها "إي آند الإمارات"، مطلعاً سموه على الخطط المستقبلية والتي تتناسب مع احتياجات المستفيدين من الأفراد والمؤسسات.