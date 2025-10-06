جامعة خليفة تنظم كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات نوفمبر المقبل

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام / تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر المقبل، في مركز "أدنيك" أبوظبي بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، الجهة المكلفة بتطوير السياسات وتعزيز التعاون الإستراتيجي في قطاع التكنولوجيا الذكية ذاتية الحركة في إمارة أبوظبي.

ويقام الحدث ضمن فعاليات النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة"، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

وتعقد النسخة الثامنة من بطولة كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة نحو 1900 مبتكر عالمي للمنافسة في مسابقات الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث سيستعرض هذا الحدث مجموعة من التحديات عبر 8 بطولات رئيسية و15 بطولة فرعية على مدى الأسبوع.

وستضم البطولة 34 مسابقة في جميع الفئات، وستندرج 14 مسابقة منها تحت البطولات الرئيسية، في حين تصنف 20 منها تحت فئة البطولات الناشئة.

وتشمل البطولات روبوتات كرة القدم، وروبوتات الإنقاذ، والروبوتات الصناعية، والروبوتات المنزلية، كما سيشمل الحدث بطولة تحت رعاية القطاع الصناعي، واستعراضاً لتقنيات متنوّعة في هذا المجال.

وقال الدكتور حمد كركي، الرئيس العام لكأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025 إن هذه المسابقة تؤكد إلى جانب الفعاليات الأخرى ذات الصلة خلال أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارات كواحدة من الوجهات العالمية الأكثر حيوية في الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وتسهم نسخة عام 2025 من كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات في تحفيز الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة، كما ستقوم الفرق المشاركة ببناء روبوتات صديقة للبيئة، والاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، وتطبيق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة الموارد.

وتتمحور النسخة الحالية من المسابقة حول مواضيع عالمية ، من أبرزها الاستدامة، والقطاعات الصناعية الرئيسية، وروبوتات الطاقة عالية الكفاءة، والتصنيع المستدام، والنماذج المستدامة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويشمل أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة برنامجاً من الفعاليات يمتد على مدى أسبوع كامل، حيث سيجمع قادة القطاع الصناعي والمبتكرين وصنّاع السياسات والمستثمرين، بهدف تسريع مستقبل التقنيات ذاتية الحركة.

ويبدأ الأسبوع فعالياته في 10 نوفمبر بقمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة التي ينظمها مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، لتكون منصة إستراتيجية لإجراء حوار رفيع المستوى وصياغة السياسات واستكشاف فرص الاستثمار، التي ستسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الابتكار والتطور في مجال الأنظمة ذاتية الحركة على المستوى العالمي.

وتشمل الفعاليات الأخرى، التي ستقام ضمن أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، معرض "دريفت إكس"، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر؛ ودوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة في 15 نوفمبر، ما يعكس الدور الريادي للإمارة في مجالات الابتكار والتعاون التكنولوجي.

ويجسد أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025 الحرص على دعم جهود التعاون والابتكار القائم على حلول الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة، من خلال الاستفادة من التطبيقات الآمنة والمستدامة للمنظومات التكنولوجية ذاتية الحركة.