إطلاق برنامج "ريادة الأعمال" لتدريب 10,000 مواطن ومواطنة على مهارات ريادة الأعمال وإطلاق مشاريع نوعية جديدة

دبي في 6 أكتوبر/ وام / أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، ومنصة Ignyte، المنصّة الرقمية العالمية المخصّصة لدعم نموّ الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي طورها مركز دبي المالي العالمي.. عن إطلاق برنامج "ريادة الأعمال"، الموجه إلى رواد الأعمال الإماراتيين، والذي يستهدف تدريب

10,000 مواطن ومواطنة على مهارات ريادة الأعمال وإطلاق مشاريع نوعية جديدة.

ويتضمن البرنامج تدريبا مكثفا حول "أساسيات ريادة الأعمال" لمدة ثلاثة أيام، وآخر حول "ريادة الأعمال المتكامل"، يمثل تجربة تدريبية شاملة تمتد على مدى ستة أيام.

ويأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تدعم الشباب الإماراتي وتُمكّنهم من تأسيس المشاريع، وتحفّز الابتكار، وتُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي اليوم من تنظيم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات للإعلان عن تفاصيل البرنامج، بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وسعادة عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.

ويهدف برنامج "ريادة الأعمال" إلى استقطاب 10,000 مواطن ومواطنة في برنامج موحّد يجمع بين أساسيات وممارسات ريادة الأعمال لرواد الأعمال الجدد، وبرنامج متقدم يشمل رحلة شاملة من التأسيس إلى النمو المستدام والتوسع العالمي، وتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال، وتمكينهم من إطلاق مشاريع نوعية تحقق نمواً محلياً وتنافسا عالمياً، وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في نمو الناتج المحلي غير النفطي للاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أهداف الدولة في تعزيز الاقتصاد القائم على الإبداع والمعرفة، ويعزز مكانة الإمارات مركزا عالميا لريادة الأعمال والابتكار.

وأكد سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن برنامج "ريادة الأعمال" يرسخ رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارات كعاصمة عالمية لريادة الأعمال والابتكار، لا سيما وأن الدولة حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2025، والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال : نؤمن في وزارة الاقتصاد والسياحة أن الاستثمار في شباب الوطن وتمكينهم من أدوات المعرفة الحديثة هو ركيزة أساسية في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الإبداع، ونعمل مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص على توفير بيئة متكاملة تتيح لرواد الأعمال الإماراتيين إطلاق أفكار مبتكرة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، بما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال في العالم.

وأضاف: يمثل تدريب 10 آلاف مواطن ومواطنة على مهارات ريادة الأعمال خطوة إستراتيجية نحو تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية الاقتصادية، ودعم قدراتهم على إطلاق مشاريع نوعية تسهم في تنويع اقتصادنا الوطني وفتح آفاق جديدة للنمو.

وأكد سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن برنامج “ريادة الأعمال” يمثل فرصة نوعية للشباب الإماراتي لاكتساب المهارات العملية والعلمية التي تمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة قابلة للنمو والتوسع ويجسّد استقطاب 10 آلاف مشارك التزام الدولة ببناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على قيادة التحولات الاقتصادية المستقبلية بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”، ويعكس الثقة المتزايدة بقدرات أبناء الإمارات.

وقال : بينما نواصل ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل أربع مدن عالمية في التكنولوجيا المالية والابتكار، يسعدنا في مركز دبي المالي العالمي عبر منصة Ignyte أن نكون شريكاً رئيسياً في هذا البرنامج الوطني، الذي يُعزز مكانة الدولة كعاصمة عالمية لريادة الأعمال والابتكار.

وقالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: نسعى من خلال برنامج ريادة الأعمال إلى تزويد الشباب الإماراتي بالأدوات والمهارات التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة مفضلة لريادة الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت: يمثل البرنامج خطوة أولى في رحلة رائد الأعمال، حيث يكتسب المتدربون فهماً أعمق لمنهجيات الابتكار، وبناء النماذج التجارية الناجحة، والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم.

وأكدت، أن البرنامج يهدف إلى تمكين المشاركين من أن يكونوا جزءاً من مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وأن يسهموا في خلق قيمة مضافة لسوق العمل الوطني.

ويستهدف تدريب "أساسيات ريادة الأعمال"، تزويد رواد الأعمال الإماراتيين بالمهارات والمعرفة الأساسية التي يحتاجونها لبدء رحلتهم في عالم ريادة الأعمال بثقة واحترافية.

ويغطي التدريب، الذي يعقد يومي 16 و17 نوفمبر عن بُعد، ويوم 18 نوفمبر حضورياً في مقر أكاديمية الاقتصاد الجديد في أبراج الإمارات بدبي، مختلف الجوانب العملية لريادة الأعمال، ابتداءً من تكوين الفكرة وبناء نموذج العمل، وصولاً إلى عرض المشروع أمام لجنة متخصصة.

ويستهدف فئات متعددة تشمل الشباب المبتدئين، وأصحاب المشاريع الناشئة، والمبادرين الراغبين في صقل مهاراتهم وتوسيع نطاق أعمالهم، مع أنشطة عملية تشمل إعداد خطة عمل متكاملة وتطوير نموذج أولي للفكرة.

ويتضمن فعاليات وورش عمل وتدريباً نظرياً وعملياً، يشتمل على محاضرات متخصصة في أساسيات ريادة الأعمال، وخطط تأسيس الأعمال، ومعرفة البيئة التشريعية والقوانين المنظمة لإنشاء الشركات في الدولة، وتحليل بيانات الأسواق، والتخطيط المالي، وبناء نماذج عمل تجاري، بالإضافة إلى تدريبات على مهارات العرض والتسويق، كما سيتولى التدريب نخبة من الخبراء والمتخصصين في ريادة الأعمال من داخل الدولة.

ويتيح البرنامج للمشاركين إعداد خطط عمل واقعية، وتطوير نماذج أعمال أولية، وإعداد خطة عمل مالية وتسويقية، واختبار الفكرة من خلال آراء المستهلكين، ويحصل المشاركون في البرنامج على شهادة معتمدة من أكاديمية الاقتصاد الجديد.

أما تدريب "ريادة الأعمال المتكامل"، الذي يُعد من أضخم البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال في المنطقة، يشكل تجربة تدريبية شاملة تغطي مختلف مراحل تأسيس المشاريع التجارية وتطويرها وصولاً إلى التوسع والنمو المستدام، ويمتد على مدى ستة أيام تنقسم إلى مرحلتين، الأولى عن بعد من 8 - 9 و 12 ديسمبر 2025 من خلال تقنية الفيديو، وحضورية من 10 ،11 و 15 ديسمبر 2025 في مقر أكاديمية الاقتصاد الجديد بأبراج الإمارات في دبي، ويغطي البرنامج مختلف مراحل تأسيس المشاريع التجارية وتطويرها وصولاً إلى التوسع والنمو المستدام.

ويستهدف إعداد رواد الأعمال الطموحين القادرين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع محلياً وعالمياً.

ويغطي التدريب الذي يجمع بين التعليم النظري والتطبيقي، مختلف مراحل ريادة الأعمال، بدءاً من تحديد الفكرة مروراً بتحليل السوق والمنافسة، ووضع الاستراتيجيات المالية والتسويقية، وصولاً إلى تقديم المشاريع أمام لجان متخصصة تضم خبراء ومستثمرين.

وتتناول محاوره تحديد الفرص الاستثمارية وتحليل المخاطر، وبناء نماذج الأعمال والإيرادات، والتحقق من صحة الفكرة والسوق، وتحليل توجهات المنافسين، ومعرفة القوانين المالية وقوانين تأسيس الشركات، وإستراتيجيات الدخول إلى السوق والتوسع، وتصميم حملات تسويقية متكاملة. كما يشمل البرنامج جلسات محاكاة عملية لإعداد خطط أعمال واقعية وتطوير نماذج أولية للأفكار، مع إتاحة الفرصة للمشاركين لعرض مشاريعهم أمام لجنة تضم خبراء ومستثمرين.

وتهدف منصة "Ignyte" التي طورها مركز دبي المالي العالمي، إلى أن تشكل ركيزة أساسية ومُساهماً محورياً في تفعيل إستراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي من خلال تمكين الشركات الناشئة والمؤسسين في كل مرحلة من مراحل نموهم، بدءاً من التطوير والتأسيس وصولاً إلى التوسع العالمي.

كما توفر المنصة لرواد الأعمال إرشادات قيّمة لدعم مسيرتهم وتمنح الشركات الناشئة فرصة التواصل مع المستثمرين المحتملين، والمشاركة في فعاليات التواصل، والاستفادة من العروض الحصرية بتكلفة منخفضة.