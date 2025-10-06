الإمارات تختتم بنجاح مشاركتها في المؤتمر الدولي للفضاء 2025 بأستراليا

سيدني في 6 أكتوبر/ وام / اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي للفضاء السادس والسبعين، الذي أقيم في مدينة سيدني الأسترالية خلال، تحت شعار “الفضاء المستدام: الأرض القادرة على الصمود”.

واستعرض المؤتمر أحدث التطورات في قطاع الفضاء، وأبرز المشاريع والإنجازات الوطنية التي تعكس مكانة الدولة الريادية في هذا المجال، كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لدعم الابتكار والتطوير وتعزيز الاستدامة في المشاريع الفضائية.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء اليوم، أن مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر الدولي للفضاء تمثل خطوة جديدة ترسخ موقع الدولة كشريك فاعل في صياغة مستقبل قطاع الفضاء العالمي.

وأشار معاليه إلى أن قيادة الدولة لعدد من الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى، ومن بينها الاجتماع السنوي لاتفاقيات "أرتيميس" واجتماع قادة وكالات الفضاء، يعكس الدور الريادي للدولة في قيادة الحوار الدولي وتعزيز التعاون حول الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء.

وأضاف معاليه أن الإمارات تؤمن بأن الفضاء يشكل أداة إستراتيجية تدعم التنمية والابتكار، وتعزز التعاون بين الأمم لإيجاد حلول للتحديات التي يشهدها عالمنا، ومن خلال الشراكات والمبادرات التي تقودها الدولة، نواصل العمل على تمكين الكفاءات الوطنية في قطاع الفضاء، وتعزيز مساهمته في بناء اقتصاد معرفي مستدام يخدم مستقبل الدولة والمجتمعات حول العالم.

وسجلت مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر حضورًا مميزًا على مستوى البحث العلمي والتفاعل مع الجمهور العالمي، حيث قدّمت الجهات الوطنية المشاركة أكثر من 15 ورقة علمية في مختلف مجالات الفضاء، واستقبل جناح الإمارات للفضاء بمساحة 400 متر مربع أكثر من 5000 من الوفود الدولية والخبراء والطلاب والباحثين، فيما شارك 79 ممثلاً من قطاع الفضاء الوطني في المؤتمر.

كما تم ترشيح ورقة «Sun Avoidance Strategies for the Emirates Mission to the Asteroid Belt» ضمن أفضل 80 ورقة من أصل 1000 ورقة بحثية مشاركة.

وعلى صعيد الأنشطة التفاعلية، نظمت الجهات الحكومية والخاصة أكثر من 20 جلسة وورشة علمية حول مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومشروع المحطة القمرية “بوابة الإمارات”، والحلول الجغرافية المكانية، إضافةً إلى برنامج رواد الفضاء وفريق الخبراء الدولي المتخصص بالوعي بالحالة الفضائية ومناطق الفضاء الاقتصادية وعرض مشاريع الشركات الناشئة.

واستضاف جناح الإمارات أكثر من 55 اجتماعًا لمناقشة فرص التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بمشاركة أكثر من 200 شركة ووكالة فضاء.

من جانبه، أكد سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن هذه المشاركة تأتي لتؤكد الدور الريادي لوكالة الإمارات للفضاء وشركائها الوطنيين في إبراز دولة الإمارات كقوة فضائية رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما تعكس التزامنا المستمر بالابتكار والتعاون الدولي لتحقيق مستقبل فضائي مستدام ومثمر.

وقال سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء : نحن نؤمن أن مستقبل الفضاء مسؤولية جماعية، وأن فوائده يجب أن تعود بالنفع على جميع المجتمعات، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تمثل البوصلة التي توجه جهود الإمارات في مجالات المهمات المأهولة للفضاء، واستكشاف الكواكب، والبحث العلمي، والابتكار التكنولوجي، بما يعزز التزامنا الراسخ بدفع مسيرة الفضاء لخدمة البشرية جمعاء.

من جانبه، قال علي الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات: تعكس مشاركتنا للعام الثاني ضمن جناح الإمارات للفضاء في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية ليس فقط النمو المستمر في برامجنا ومرافقنا البحثية والتقنية، بل أيضًا الدور المميز الذي يقوم به المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في قيادة المهمات الفضائية المتقدمة، وبناء القدرات الوطنية الشابة، وتوفير مرافق عالمية المستوى تدعم منظومة الفضاء في دولة الإمارات.

وقال وليد المسـماري، رئيس قطاع الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية في مجموعة إيدج إن مشاركة “فضاء” في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية (IAC 2025) ضمن جناح دولة الإمارات تأتي لتؤكد التزام الدولة الراسخ بدفع مسيرة الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية السيادية في مجال الفضاء. وتعكس هذه المشاركة تطلعات دولة الإمارات للقيام بدور ريادي في صياغة مستقبل الفضاء والمساهمة الفاعلة في تعزيز الحوار الدولي حوله.

وخلال فعاليات المؤتمر، استضاف جناح الإمارات للفضاء مجموعة من الأنشطة المبتكرة التي عكست ريادة دولة الإمارات في قطاع الفضاء، حيث أتاحت فرصًا للتفاعل المباشر مع الزوار والخبراء الدوليين.

وتولت دولة الإمارات، بقيادة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، قيادة عدة اجتماعات رفيعة المستوى خلال المؤتمر، شملت الاجتماع الدولي للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية للوزراء وأعضاء البرلمانات، إضافة إلى اجتماعين جمعا كبار قادة الوكالات الفضائية وصانعي القرار والمستثمرين لمناقشة اقتصاد الفضاء، وتعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وتطوير سياسات التعاون الدولي لضمان الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء.

كما أشرفت وكالة الإمارات للفضاء، بالشراكة مع وكالة ناسا والوكالة الأسترالية للفضاء، على رئاسة الاجتماع السنوي لمسؤولي اتفاقيات “أرتميس” الذي ضم 55 دولة موقعة، لاستعراض نتائج ورشة عمل أبوظبي ومناقشة آليات تنفيذ الاتفاقيات، مؤكدين بذلك مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي رائد في صياغة سياسات الفضاء وتعزيز التعاون الدولي.

ونظم مجلس شباب وكالة الامارات للفضاء لقاء بين المجلس العالمي لشباب الامارات في أستراليا وطلبة جامعة الإمارات مع معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، بمشاركة 15 من الشباب، وحضور سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة إبراهيم القاسم، نائب المدير العام في وكالة الإمارات للفضاء، والتي ناقشت المهارات المستقبلية والتخصصات والدراسة في الخارج والتحديات والفرص.

واستعرض مركز محمد بن راشد للفضاء، آخر جهود برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومستجدات تطوير المستكشف راشد 2، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ومشروع المحطة القمرية “بوابة الإمارات”، بالإضافة إلى تطوير الأقمار الاصطناعية «اتحاد سات» و«محمد بن زايد سات»، إلى جانب لقاء رواد الفضاء بالزوار.

فيما قدم المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء لمحة عن القمر الاصطناعي العربي 813 ونظام الملاحة الفضائية والمركز الأرضي، واستعرض المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية مشاريعه وخدماته، بينما شاركت شركات وطنية في عرض قدراتها ومشاريعها المستقبلية، مع عقد اجتماعات استراتيجية مع وكالات فضاء عالمية وحكومة الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الدولي.