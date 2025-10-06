وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني مع فرنسا

باريس في 6 أكتوبر/ وام / بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، مع سعادة مارك بوريل، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي بالإنابة، خلال زيارة رسمية إلى باريس، سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين البلدين في مجال الطيران المدني والصناعات المرتبطة به.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن الهيئة العامة للطيران المدني، أكد معالي عبدالله بن طوق خلال اللقاء بحضور سعادة فهد سعيد محمد عبدالله الرقبانى، سفير الدولة لدى فرنسا قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفرنسا، مشيراً إلى أن التعاون في قطاع الطيران المدني يشمل نطاقاً واسعاً، بما في ذلك خدمات النقل الجوي وصناعة الطائرات ومختلف الصناعات الداعمة.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل المشترك واستكشاف فرص جديدة للتعاون، كما تناول اللقاء أهمية تطوير روابط النقل الجوي بين البلدين، والتي تشكل ركيزة أساسية لنمو وازدهار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم القطاعات المستفيدة من صناعة الطيران، لا سيما التبادل السياحي.

وتواصل العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا نموها المستمر في قطاع الطيران المدني، حيث يرتبط البلدان حالياً بـ58 رحلة أسبوعية مباشرة بين مدنهما، بما يعكس قوة الروابط الاستراتيجية وحرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون في قطاع الطيران وخدماته.