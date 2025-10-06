أراضي دبي” تشارك في “إكسبو أصحاب الهمم 2025”

دبي في 6 أكتوبر/ وام / تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي في معرض “إكسبو أصحاب الهمم 2025”، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ويستمر حتى 8 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، تأكيداً على التزامها بدعم وتمكين أصحاب الهمم في القطاع العقاري.

وتتيح الدائرة خلال المعرض 25 فرصة عمل مخصصة لأصحاب الهمم في مراكزها الخارجية، بما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى دمجهم في بيئة العمل وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، دعماً لتوجهات دبي كمدينة صديقة لأصحاب الهمم توفر بيئة عمرانية شاملة وآمنة للجميع.

وتستعرض “أراضي دبي” في جناحها مجموعة مبادرات وخدمات رقمية مخصصة لأصحاب الهمم ضمن مبادرة “بَرْوَة”، التي أطلقتها بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وتشمل منصات مثل “الكيتوب” لإدارة الأملاك رقمياً، و”الكراني” لتقديم الدعم الشخصي، و”الطارش” كوحدة متنقلة للخدمات العقارية، و”المرسال” كمركز دعم رقمي متكامل.