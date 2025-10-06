شرطة دبي تستعرض خدماتها في اليوم الأول من "إكسبو أصحاب الهمم"

دبي في 6 أكتوبر/ وام / استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم، أبرز خدماتها الأمنية والجنائية والمرورية والمجتمعية الموجهة لأصحاب الهمم، وذلك عبر منصتها المشاركة في معرض “إكسبو أصحاب الهمم الدولي” في نسخته السابعة، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر ثلاثة أيام.

وأكد الرائد عبدالله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن مشاركة شرطة دبي في المعرض تجسد التزامها الراسخ بدعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعبر عن الدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز مفاهيم الدمج والتكافؤ المجتمعي.

وأوضح أن القيادة العامة تسعى من خلال مشاركتها إلى إبراز الإنجازات التي تحققت في تمكين أصحاب الهمم ضمن بيئة العمل، وكذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة ويعزز أهداف الدمج والتمكين، مؤكداً أن شرطة دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة تراعي احتياجات هذه الفئة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقال الرائد محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، إن مشاركة المجلس تتضمن استعراض حلول ذكية ومبادرات تقنية مبتكرة طورتها شرطة دبي لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وتحقيق التمكين الشامل لهم على مختلف المستويات.

وأضاف أن القيادة العامة تولي أهمية كبيرة لدمج أصحاب الهمم ضمن بيئة العمل المؤسسي من خلال تطوير بنية تحتية متكاملة تراعي متطلبات الدمج الكامل، وتُسهم في إزالة الحواجز وتعزيز بيئة عمل أكثر شمولاً واستدامة.