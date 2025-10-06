"إسعاف دبي" تستعرض منصة "استجابه" في إكسبو أصحاب الهمم 2025

دبي في 6 أكتوبر/ وام / تستعرض مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال مشاركتها في الدورة السابعة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم 2025"، الذي انطلق اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، منصة "استجابة"، التي يتم حالياً تصميمها وتطويرها لجمع وإدارة وعرض المعلومات الأساسية عن أصحاب الهمم في إمارة دبي.

وتسعى المؤسسة من خلال هذا المشروع الذي تم وضع تصوره المبدئي وتطويره بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، إلى إرساء قاعدة تقنية مستقبلية تمكن الجهات المختصة من الوصول إلى معلومات دقيقة وموحدة عن أصحاب الهمم، بما في ذلك نوع الإعاقة، والتاريخ الطبي، والعنوان الجغرافي.

وأكد سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المشاركة في المعرض تعكس التزام المؤسسة بدعم رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي مدينة رائدة في جودة الحياة وتوفير خدمات صحية مبتكرة ذات مستوى عالمي من خلال توظيف أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية لدعم الفئات الأكثر حاجة للرعاية الفورية مشيرا إلى أن الهدف من المنصة هو تعزيز قدرات الإمارة في الاستجابة للطوارئ والكوارث.