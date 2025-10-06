المازمي يتصدر "الفئة الكبرى" في دوري الإمارات لقفز الحواجز

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام / تصدر الفارس سعيد محمد المازمي على صهوة الجواد "باشيون"، المركز الأول في منافسات "الفئة الكبرى"، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 140 سم، في ختام الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، محققا 68.86 ثانية.

وتضمنت المنافسة 10 أشواط، بأكاديمية بوذيب للفروسية على ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى، يومي السبت والأحد، بإشراف اتحاد الفروسية، ورعاية لونجين.

وشهدت الفعاليات مشاركة 220 فارسا وفارسة بصحبتهم 304 خيول، قدموا 653 مشاركة، وتوج الفائزين فيها محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في الأكاديمية، وأحمد علي الجنيبي، رئيس قسم التدريب.

وشهدت المنافسة الأولى لفرسان المستوى الأول، بمواصفات المرحلتين الخاصة، فوز الفارس شادي غريب، بالمركزين الأول والثاني، أولاً مع "شابيو تي آن"، وثانياً مع "كنتورو".

وحصد الفارس هادي نظام مع "سيندي"، صدارة منافسة المرحلتين الخاصة، لفرسان المستوى الأول والشباب، بينما تصدر أسامة الزبيبي مع "بي إي سي هوغو" المنافسة الثانية للفئتين بمواصفات الجولة الواحدة.

وسجلت المنافسات 4 ثنائيات، افتتحها الفارس محمد أحمد العويس في منافسة المرحلتين، ونجح في قيادة "جالوسي دي بيدو" إلى الصدارة من بين 11 خيلا عمر 6 سنوات، وأكمل "جالوسي دي بيدو" ثنائية بقيادة فارسه العويس محرزاً الفوز في الجولة الواحدة.

وحقق الفارس ليث غريب مع الفرس "أليت دو بونتس"، المركز الأول في المرحلتين الخاصة، بمشاركة 17 فارسا من فئة “الجونيورز”، بينما شهدت منافسات المستوى الثاني فوز الفارس هشام غريب مع "لولا فوميا".

وتنافس 16 فارساً من فئة “الجونيورز”، في منافسة الجولة الواحدة على ذات الارتفاع 120 سم، وتصدرها الفارس صالح مفرج الكربي، مع "إس كيه اس أريزونا"، وحصد الفارس عبد الله أحمد الشرفا مع "كوبيلوت"، المركز الأول لفئة فرسان المستوى الثاني.

وحقق الفارس سلطان أحمد التبالي، ثنائية خيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات، وفاز مع "انتوشيبل"، في منافسة الجولة الواحدة، وأكمل ثنائية مع "انتوشيبل" بفوزه في منافسة اليوم الثاني “الأحد” على ذات الارتفاع.

وشارك في منافسة اليوم الأول “السبت” من جولة واحدة 15 فارساً من الأشبال، وفاز بها الفارس زهير محمد الزبيبي مع "سنو وايت"، وأكمل ثنائية الأشبال مع "فلورت جي إي" على ذات الارتفاع.

وأحرزت الفارسة صوفي ويل مع "جوويل في دي بي"، صدارة الجولة الواحدة لفئة المبتدئين المتقدمة، وأكملت ثنائية مع "جوويل في دي بي" في المنافسة الثانية من جولة واحدة على ذات الارتفاع لفئة المبتدئين المتقدمة “3”.

وأقيمت جولة الزمن المثالي للفرسان المبتدئين، وحققت لقبها الفارسة أسماء ناصر يحيى مع "كاردنتورث"، كما تجدد اللقاء بين الفرسان المبتدئين في المرحلتين الخاصة، وتصدرها غيولانا لوتستو مع "كيه أبراكس".