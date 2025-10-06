شيخة بنت سيف: التبرع بالدم يمنح الأمل للمرضى وأسرهم

دبي في 6 أكتوبر/ وام / أكدت الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا ،أن التبرع بالدم ليس مجرد عمل إنساني، بل هو شريان حياة لا غنى عنه يمنح الأمل ويخفف من معاناة عدد لا يحصى من المرضى المصابين بإضطرابات الدم وأسرهم، معربة عن تقديرها لكافة الشركاء المساهمين في حملات التبرع بالدم.

وأضافت في تصريح اليوم ،بمناسبة انطلاق النسخة الخامسة من حملة التبرع بالدم "ساهم في إنقاذ حياة" التي نظمتها شركة "بريستول مايرز سكويب" في دبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للثلاسيميا ،ومجمع دبي للعلوم، التابع لمجموعة "تيكوم" : نثمن هذه المبادرة النبيلة التي تؤكد التزام الشركة بدعم مرضى الثلاسيميا والمصابين باضطرابات الدم ،إن كرم المتبرعين لا ينقذ الأرواح فحسب، بل يضيء درب الأمل للمرضى وأحبائهم.

وأشارت الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان إلى مواصلة جمعية الإمارات للثلاسيميا من خلال شراكتها مع "بريستول مايرز سكويب"، مهمتها في التوعية والدعم للمرضى ، وتعزيز ثقافة العطاء المجتمعي ضمن منظومة الرعاية الصحية المستدامة.