الشارقة .. "بيئة" تطلق خدمات إدارة المرافق لإرساء نموذج متقدم لإدارة الأصول

الشارقة في 6 أكتوبر/ وام / أطلقت "بيئة"، المتخصصة على مستوى المنطقة في مجالي الاستدامة والابتكار خلال حفل أقيم اليوم بمقرها خدمات إدارة المرافق بهدف إرساء نموذج متقدم لإدارة الأصول والمشاريع العقارية يرتكز على الاستدامة والعمليات صفرية الانبعاثات.

وتستند "بيئة" إلى سجلها الحافل بالإنجازات في مجال الاستدامة حيث تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتقنيات المستقبلية لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الصيانة الوقائية المنظمة ومنصات إدارة المرافق الذكية المعززة بالحاسوب والبنية التحتية الأمنية القائمة على الحلول الرقمية وخدمات التنظيف المتخصصة والإدارة البيئية المتقدمة.

وقال فهد علي شهيل الرئيس التنفيذي – الاستدامة في "بيئة" إن خدمات إدارة المرافق المبتكرة تهدف إلى معالجة أبرز التحديات في المنطقة والتي تتطلب حلولاً مرنة وذكية مناخياً، مشيرا إلى أن جميع الخدمات الجديدة خضعت لاختبارات وتحسينات استندت إلى خبرات "بيئة" في مجالات إدارة النفايات على مستوى المدن وتحسين البنية التحتية والخدمات المجتمعية وتشغيل منشآت إعادة التدوير المتطورة حيث تسهم هذه الخدمات في تعزيز القيمة المضافة للمدن والمجتمعات وإلى جانب دعم شركة "تنظيف" من "بيئة" الذراع المتخصصة في جمع النفايات وتنظيف المدن.

وتتميز هذه الخدمات بشموليتها ومرونتها ما يتيح للشركاء تخصيص الحلول بما يلائم متطلبات مرافقهم ومشاريعهم المتنوعة سواء التجارية أو السكنية أو الصناعية أو المؤسسية وتنقسم الخدمات إلى خمس فئات رئيسية هي الخدمات الفنية والخدمات الخفيفة وخدمات الأمن وإدارة المرافق المعززة بالحاسوب ومكتب الدعم والإدارة البيئية.

ففي الخدمات الفنية تستفيد "بيئة" من خبراتها في إدارة شبكات الأصول المعقدة لتوفير برامج صيانة وقائية منظمة تهدف إلى إطالة العمر التشغيلي للأصول وضمان استمرارية العمليات اليومية بسلاسة وتشمل هذه الخدمات صيانة معدات التدفئة والتهوية والتكييف والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحي وإضافة إلى البنية التحتية الحيوية لضمان مستويات السلامة.

وتركز الخدمات الخفيفة على الحفاظ على المظهر الخارجي للمرافق والارتقاء بجودتها من خلال حلول صديقة للبيئة تشمل التنظيف الدوري باستخدام آلات متخصصة وخدمات تنسيق المناظر الطبيعية كما تدعمها أسطول سيارات “بيئة” منخفضة الانبعاثات المصمم للوصول حتى إلى المناطق الضيقة والتضاريس الصعبة.

وتعتمد خدمات الأمن على أنظمة متكاملة لتعزيز فعالية اكتشاف المخاطر وتسريع الاستجابة وتشمل كاميرات المراقبة ودوريات الحراسة وإدارة حركة المرور وتحسين أداء غرف المراقبة وتستفيد "بيئة" من تقنيات ذكية مثل أجهزة الاستشعار وأنظمة الإنذار الفوري والتحليلات المعتمدة على البيانات لضمان أعلى مستويات الحماية.

وتقدم إدارة المرافق المعززة بالحاسوب ومكتب الدعم حلولًا ذكية لإدارة المرافق بمرونة وكفاءة أعلى عبر مراقبة الأداء في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات إلى جانب خدمة عملاء متوفرة على مدار الساعة وترتكز هذه الخدمة إلى خبرات "بيئة" الطويلة في إدارة الخط الساخن لعمليات جمع النفايات وتنظيف المدن ما يجعلها شريكًا موثوقًا للمجتمعات في طلب الخدمات أو رفع الملاحظات.

وتمثل الإدارة البيئية أحد أبرز محاور الخدمات الجديدة وتستند إلى عقود من خبرة "بيئة" في إدارة النفايات وإعادة التدوير على مستوى المنطقة وتشمل مراقبة عمليات جمع النفايات والتخلص منها والإشراف على برامج إعادة التدوير المجتمعية وخدمات مكافحة الآفات بما يسهم في تعزيز النظافة العامة ودعم الاقتصاد الدائري.