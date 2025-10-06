فريق عيد الاتحاد الـ 54 يوحد الجهود في جميع أنحاء إمارات الدولة تحت شعار "متحدين"

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام / دعا فريق عيد الاتحاد الـ 54 ممثلين من الإمارات السبع لتنسيق الجهود الوطنية للاحتفالات القادمة، والتي ستقام هذا العام تحت شعار "متحدين"، تجسيداً لروح الاتحاد والروابط التي تجمع كل من يعتبر دولة الإمارات وطنا له.

وركزت الجلسة التنسيقية على التخطيط المشترك وتبادل الخبرات لصياغة سرد وطني موحد يحافظ على الخصوصية الثقافية لكل إمارة، وتنظيم فعاليات متزامنة توحد المجتمعات في مختلف أنحاء الدولة خلال فترة الاحتفالات الممتدة من يوم العلم في 3 نوفمبر وحتى عيد الاتحاد في 2 ديسمبر.

كما تم تأكيد هوية عيد الاتحاد كلغة بصرية موحدة في جميع أنحاء الدولة، حيث تتيح عناصرها المرنة مساحة للتعاون الإبداعي مع مختلف الجهات والمبادرات، بما يضمن تمثيلا وطنيا أصيلا ومتكاملا.

ويمكن التعرّف على القصة التي ألهمت الهوية البصرية بالإضافة إلى كيفية استخدام عناصرها المرنة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لعيد الاتحاد @EidAlEtihad .

ومع اقتراب موعد الاحتفالات، دعا فريق عيد الاتحاد الجميع إلى الاستعداد للمشاركة والاستفادة من إرشادات الهوية البصرية المتاحة عبر الموقع الرسمي EidAlEtihad.ae، والذي سيوفر موارد متنوعة لتنظيم احتفالات وطنية لا تُنسى.