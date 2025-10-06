ماكنتاير يتقدم إلى المركز السادس في "السباق إلى دبي" للجولف

إدنبرة في 6 أكتوبر/ وام / تقدم الأسكتلندي روبرت ماكنتاير إلى المركز السادس في قائمة العشرة الأوائل لتصنيف "السباق إلى دبي"، بعد فوزه بلقب بطولة ألفريد دونهيل لينكس الأسكتلندية ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للجولف.

وأقيمت البطولة على مضمار سانت أندروز الشهير، المعروف باسم "الملعب القديم"، كونه أقدم ملعب في تاريخ اللعبة التي شهدت أولى منافساتها عليه عام 1552، قبل إعادة افتتاحه بحلته الحديثة عام 1895.

وجاء تتويج ماكنتاير باللقب بعد تقليص البطولة إلى 54 حفرة بسبب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة، ما دفع المنظمين لإلغاء الجولة الثالثة، ونجح اللاعب الأسكتلندي في إنهاء المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليحقق فوزه الرابع في مسيرته بجولة دي بي ورلد، ويصبح أول أسكتلندي يظفر باللقب منذ نحو 20 عاماً.

وحصد ماكنتاير 835 نقطة رفع بها رصيده إلى 2453 نقطة في تصنيف "السباق إلى دبي"، ليضمن مكانه في التصفيات الختامية المقررة في دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل.

وحل الإنجليزي تيريل هاتون في المركز الثاني برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب 555 نقطة رفعت رصيده الإجمالي إلى 2866 نقطة، ويصعد إلى المركز الثاني في التصنيف خلف المتصدر روري ماكلروي صاحب 4084 نقطة.