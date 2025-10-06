العلاقات الحكومية بالشارقة  تبحث التعاون مع وزارة الثقافة في المالديف

الشارقة في 6 أكتوبر/ وام / بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة تعزيز فرص التعاون مع المالديف في مجال حفظ التراث الإنساني والنهوض بالحراك الثقافي، لا سيما بعد نجاح الإمارة مؤخراً في إدراج موقع "الفاية" على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الدائرة وفداً من وزارة اللغة والثقافة والتراث في جمهورية المالديف برئاسة معالي آدم ناصر وزير الثقافة بحضور الشيخ ماجد القاسمي مدير الدائرة وسعادة محمد حسين شريف سفير جمهورية المالديف لدى الدولة حيث استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتبادل الخبرات والتجارب وتوسيع أفق العمل المشترك.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أن تركيز الشارقة اهتمامها العميق على الثقافة وصون التراث أثمر عن احتضانها عدداً من المكاتب الإقليمية التابعة لمنظمات دولية مرموقة من أبرزها المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي “إيكروم – الشارقة” والمكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، مشيراً إلى أن هذه المراكز توفر استشارات متخصصة ودعماً فنياً في مجال حماية التراث الثقافي.

وأضاف معاليه أن هذه الجهود تعززها برامج أكاديمية متخصصة منها برنامج الماجستير في إدارة حفظ التراث الثقافي الذي تقدمه جامعة الشارقة بالشراكة مع إيكروم وهو ما يسهم في توفير الدعم المعلوماتي والمعرفي لإعداد كوادر متخصصة قادرة على تطوير منظومات حماية التراث وصونه.

من جانبه هنأ معالي آدم ناصر الشارقة بمناسبة تسجيل موقع "الفاية" ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي مشيداً بالإنجازات التي حققتها الإمارة وما تحظى به من سمعة عالمية راسخة في المجال الثقافي، موضحا أن حكومة بلاده تولي اهتماماً كبيراً بالتراث والثقافة والتاريخ كما تعمل المالديف على تسجيل عدد من المساجد المرجانية التي تعود إلى القرن الثامن عشر على القائمة ذاتها وهي مساجد تاريخية شُيّدت من كتل الحجر المرجاني المستخرج من الشعاب البحرية وتمتاز بزخارفها الدقيقة وقيمتها المعمارية النادرة.

وأعرب معاليه عن تطلع بلاده للاستفادة من تجربة الشارقة في تسجيل موقع "الفاية" ضمن قائمة التراث العالمي وطرح في هذا السياق مقترح توقيع اتفاقية توأمة بين المالديف والشارقة تركز على الجوانب الثقافية وتعزز فرص التعاون المشترك.

حضر اللقاء سعادة حسن وحيد نائب سفير جمهورية المالديف لدى الدولة وسعادة محمد شهروزياد وزير الدولة لشؤون اللغة والثقافة والتراث بالمالديف ومحمد يانيو هاشم السكرتير الدائم للوزارة وأحمد فريح محمد الوزير المستشار بسفارة المالديف في الدولة.