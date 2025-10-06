خليفة بن طحنون بن محمد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة والدة محمد علي المنصوري

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام / قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة والدة محمد علي عفصان المنصوري.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس القرم في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.