أميري يتوج بذهبية العرب في سباق فردي ضد الساعة للدراجات

السليمانية في 6 أكتوبر/ وام / توج يوسف عبدالله أميري، دراج منتخب الإمارات، بطلاً للعرب بعد فوزه بالميدالية الذهبية في سباق الفردي ضد الساعة لفئة الشباب لمسافة 20 كيلومتراً، الذي أقيم اليوم، ضمن منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في مدينة السليمانية بجمهورية العراق.

وقطع أميري مسافة السباق في زمن قدره 24:25:30 دقيقة، ليحتل المركز الأول، فيما حلّ زميله عبدالله إبراهيم الهاشمي في المركز الثالث محرزاً الميدالية البرونزية بزمن قدره 26:09:25 دقيقة، بعد منافسة قوية امتدت حتى الأمتار الأخيرة، فيما جاءت الميدالية الفضية من نصيب العراقي مرتضى حيدر بزمن 25:49:64 دقيقة.

وقدم أميري أداءً متميزاً تمكن من خلاله من التفوق على نخبة من الدراجين العرب بزمن مميز منحه صدارة الترتيب، ليعزز حضور الدراجة الإماراتية في البطولة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد يوم واحد من فوز منتخب الإمارات للشباب بذهبية سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 57 كيلومتراً، ليواصل دراجو الإمارات تألقهم في البطولة التي تستمر حتى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة 9 منتخبات عربية هي: الإمارات، والعراق، والبحرين، وقطر، والأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، وليبيا.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى ميداليتين ذهبيتين وبرونزية واحدة مع انطلاق المنافسات، فيما أكد اتحاد الإمارات للدراجات أن هذه النتائج تعكس نجاح خطط التطوير ودعم المواهب الشابة، وتبرز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدراجة الإماراتية على المستويين العربي والدولي.