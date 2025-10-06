"محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" تشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

دبي في 6 أكتوبر/ وام / تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025 أحد أكبر وأهم المعارض العالمية في صناعة الكتاب والنشر وصياغة المستقبل الفكري العالمي والذي يقام في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الحالي.

وتُقدم المؤسَّسة خلال مشاركتها برنامجا غنيا يتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات الفكرية والأدبية والأكاديمية وورش العمل والمبادرات النوعية التي تجسد رؤيتها في تعزيز دور دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي لإنتاج وتبادل المعرفة.

وتسعى المؤسَّسة عبر المشاركة إلى مواصلة مسيرتها في بناء جسور المعرفة بين الشرق والغرب وإبراز الدور الإماراتي في الاقتصاد الإبداعي مؤكدة مكانتها كمنصة حوارية تجمع الناشرين والكتاب والمفكرين من مختلف أنحاء العالم بما يسهم في تعزيز التبادل المعرفي وتقديم صورة متكاملة عن مشروع المعرفة الإماراتي للعالم.

وقال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إن هذه المشاركة تعد فرصة إستراتيجية مهمة لمشاركة إنجازاتنا ومبادراتنا الرائدة مع المجتمع المعرفي الدولي وتعزيز شراكاتنا المثمرة بما يسهم في بناء مجتمعات معرفية مستدامة ويعكس مسيرة دبي المتواصلة نحو ترسيخ مكانتها عاصمة للمعرفة ووجهة عالمية للكتاب والابتكار الفكري.