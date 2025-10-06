اعتماد 8 فرق في "كأس الإمارات" لكرة القدم المصغرة

دبي في 6 أكتوبر/ وام/ أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اعتماد مشاركة 8 فرق في كأس الإمارات المؤهلة إلى بطولة آسيا للأندية في إندونيسيا.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن البطولة تقام بنظام الدوري من مجموعة واحدة، من 9 إلى 20 أكتوبر الجاري، بدبي، ويخوض كل فريق 5 مباريات، ويتم تحديد المراكز حسب النقاط، لتحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية.

وأوضحت أن قائمة الفرق المشاركة تتألف من جامعة خليفة، وأدنوك، واليرموك، و"بيرنجريف يونايتد"، وبلدية دبي، و"أي إم سبورتس"، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإدارة أمن المواصلات" بدبي.

وأشارت إلى انطلاق المباريات الخميس المقبل، وتقام المواجهة الأولى بين فريقي بلدية دبي وأدنوك، بينما تجمع الثانية بين فريقي إدارة أمن المواصلات واليرموك، وتشهد المباراة الثالثة لقاء فريق جامعة خليفة و"بيرنجريف يونايتد"، وتختتم الجولة الأولى بين فريقي هيئة الطرق والمواصلات في دبي"، و"أي إم سبورتس".

وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة، تحديد مباريات البطولة عن طريق تقنية "الذكاء الاصطناعي"، بهدف تحقيق انطلاقة قوية للمنافسة، وصولاً إلى المتأهلين الأول والثاني لبطولة آسيا للأندية في إندونيسيا، من 17 إلى 23 نوفمبر المقبل.