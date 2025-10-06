"الفجيرة للبيئة" ضمن 20 جهة عالمية في برنامج دولي للمحميات الجبلية

بكين في 6 أكتوبر/ وام/ أعلنت هيئة الفجيرة للبيئة عن اختيارها لتمثيل محمية وادي الوريعة الوطنية ضمن 20 مشاركا من مختلف أنحاء العالم، في البرنامج التدريبي الدولي حول التنمية المستدامة لمحميات المحيط الحيوي الجبلية.

يأتي هذا البرنامج ضمن فعاليات الكونغرس العالمي الخامس لمحميات المحيط الحيوي الذي عقدته منظمة اليونسكو بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم في العاصمة الصينية بكين.

وتندرج هذه المشاركة في إطار جهود هيئة الفجيرة للبيئة المستمرة لتعزيز حضور إمارة الفجيرة في المحافل الدولية وترسيخ مكانتها وجهة رائدة في حماية البيئة وإدارة المحميات الطبيعية.

وتم اختيار المهندس عبد الناصر عبيدات رئيس قسم التنوع البيولوجي والمحميات البرية في هيئة الفجيرة للبيئة لتمثيل الهيئة في هذا البرنامج التدريبي تقديرا للجهود الفاعلة التي تبذلها الهيئة في الحفاظ على التنوع البيولوجي بمحمية وادي الوريعة الوطنية والتي تعد أول محمية جبلية في دولة الإمارات.

ويعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات العالمية المتخصصة في مجال المحميات الجبلية ويجمع نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا حماية التنوع البيولوجي وإدارة المحميات الطبيعية والتنمية المستدامة والعمل المناخي.

كما يركز البرنامج على تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في الحوكمة والإدارة المشتركة لمحميات المحيط الحيوي الجبلية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو بما يواكب الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 ومجابهة تحديات تغير المناخ.

وتحرص هيئة الفجيرة للبيئة من خلال هذه المشاركة على إبراز محمية وادي الوريعة الوطنية كنموذج إقليمي وعالمي يحتذى به في مجال حماية الطبيعة بما يعزز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ويسهم في تبادل الخبرات ويدعم استدامة الموارد الطبيعية ويحقق مستهدفات الدولة في بناء مستقبل مستدام.