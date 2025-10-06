إطلاق أولى جلسات "حوار عجمان" لتعزيز التواصل بين الأهالي والجهات التعليمية

عجمان في 6 أكتوبر/ وام/ أطلق فريق فرجان عجمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أولى جلسات سلسلة “حوار عجمان” وذلك في نادي الشرطة للرياضة والرماية ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر بين المجتمع والجهات التعليمية ومناقشة القضايا ذات الصلة بالطلبة والمعلمين والمدارس.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم إلى جانب نخبة من التربويين وأولياء الأمور، حيث تركزت المناقشات حول ثلاثة محاور رئيسية شملت جودة المخرجات التعليمية وتمكين الكوادر التربوية وتطوير البنية التحتية وجاهزية المؤسسات التعليمية.

كما تطرقت النقاشات إلى موضوع ملاءمة المناهج لمتطلبات سوق العمل وتطوير قدرات الكوادر التربوية لمواكبة التقنيات الحديثة ودعم المعلمين في التعامل مع أصحاب الهمم.

واستعرضت الوزارة خططها لتطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية والخطوات العملية التي اتخذتها لإدماج التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن بيئات التعلم.

واختتمت الفعالية بحوار مفتوح مع أولياء الأمور إلى جانب توزيع استبيان لقياس الآراء والمقترحات في إطار ترسيخ الشراكة المجتمعية وتكامل الجهود لبناء مستقبل تعليمي أكثر تطورا واستدامة.