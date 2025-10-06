تواصل الزوار على معرض "الإمارات للعطور والعود "

الشارقة في 6 أكتوبر/ وام / يواصل معرض "الإمارات للعطور والعود"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعالياته الممتدة حتى 12 أكتوبر الجاري .

وحظيت منصات العارضين الخليجيين منذ انطلاق الحدث بإقبال لافت من آلاف الزوار .

وأشار سلطان شطاف المدير التجاري لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المشاركة النوعية التي يشهدها المعرض في نسخته الثالثة خاصة من كبار صناعة العطور في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل شهادة حقيقية على مكانته كمنصة إقليمية رائدة.

وأضاف أن حضور العلامات الخليجية الأكثر شهرة في عالم العطور والعود يثري تجربة الزوار بتقديم منتجات استثنائية ويعزز من تفرد المعرض .