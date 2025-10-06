بلدية دبا تشارك في مؤتمر بتركيا

قونية في 6 أكتوبر/ وام/ شاركت بلدية دبا في فعاليات المؤتمر الدولي الذي عقد في مدينة قونية التركية تحت شعار “ تعزيز السلام العالمي: القوة المحلية والاستدامة الإقليمية” .

شهد المؤتمر، الذي عقد بتنظيم مشترك بين منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية – فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا وبلدية قونية الكبرى، مشاركة واسعة من ممثلي الإدارات المحلية بالدول الأعضاء إلى جانب عدد من الخبراء والشركاء من مختلف القطاعات.

وقدم سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا مداخلة ضمن حلقة نقاش رفيعة المستوى تناولت الأمن الغذائي استعرض فيها دور دولة الإمارات في تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تبني إستراتيجيات وسياسات ومبادرات وطنية متنوعة لضمان مرونة واستدامة سلاسل الإمداد خاصة في أوقات الأزمات والكوارث.