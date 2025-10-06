"البارالمبية الوطنية": إنجازات "أصحاب الهمم" تجسد دعم القيادة وثمرة رؤية وطنية راسخة

دبي في 6 أكتوبر/ وام / أكد سعادة محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية أن الإنجازات التي حققها منتخب الإمارات لأصحاب الهمم في منافسات ألعاب القوى البارالمبية تجسد الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الفئة من خلال توفير بيئة رياضية متكاملة وبنية تحتية متقدمة ومراكز تدريب تسهم في تطوير المواهب الوطنية وصقل قدراتها.

جاء ذلك خلال استقباله بعثة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم اليوم في مطار دبي الدولي عقب عودتها من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية التي استضافتها العاصمة الهندية نيودلهي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 5 أكتوبر الجاري.

وشهدت المشاركة الإماراتية إنجازا لافتا تمثل في فوز العداءة ذكره الكعبي بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر فئة T71، بعدما سجلت زمناً قياسياً عالمياً جديداً قدره 19.89 ثانية، محطمة الرقم السابق البالغ 20.08 ثانية، كما أحرز محمد عثمان الميدالية البرونزية في سباق 100 متر فئة T34 بزمن 15.04 ثانية، ليؤكد تميز رياضة أصحاب الهمم الإماراتية على الساحة الدولية.

وأشاد سعادة الهاملي بما تحقق من إنجازات، مؤكداً أن هذه النتائج هي ثمرة رؤية وطنية راسخة تقوم على تمكين الإنسان وتحفيز الإرادة لتحقيق الإنجازات.

كما نقل للأبطال تحيات وتهاني القيادة الرشيدة واعتزازها بجهود الرياضيين، مثمناً الأداء المشرّف للاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري، ومعبّراً عن ثقته بقدرتهم على مواصلة تحقيق النجاحات ورفع علم الإمارات في مختلف المحافل العالمية.

وضمّت بعثة المنتخب التي ترأسها جمعة النعيمي كلاً من: محمد الكعبي، وذكره الكعبي، ونورة الكتبي، ومريم الزيودي، وأحمد جاسم، ومحمد عثمان، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري.