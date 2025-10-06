نوبل للطب 2024 لأمريكيين وياباني

ستوكهولم في 6 أكتوبر /وام/أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب، اليوم، فوز الأميركيين، ماري إي برونكو، وفريد رامسديل و الياباني شيمون ساكاغوتشي بجائزة نوبل للطب لعام 2024 لاكتشافهم الحمض النووي الريبوزي الدقيق (ميكرو آر.إن.إيه) ودوره الحاسم في كيفية نمو وحياة الكائنات متعددة الخلايا.

وأشادت اللجنة بإنجازات العلماء الثلاثة التي أسهمت في فهم آليات التوازن المناعي في جسم الإنسان، وكيفية تمييز الجهاز المناعي بين الخلايا الذاتية والعوامل الغريبة، ما يمهد الطريق أمام علاجات أكثر دقة لأمراض المناعة الذاتية والسرطان.

