نادي دبي للصحافة يطلق برنامج "صُنّاع المحتوى الصحي والعلمي بالتعاون مع "دبي الصحية"

دبي في 6 أكتوبر/ وام/ انطلقت اليوم في دبي أعمال برنامج "صُنّاع المحتوى الصحي والعلمي"، بتنظيم نادي دبي للصحافة بالتعاون مع "دبي الصحية" وذلك في إطار برنامج "صُنّاع محتوى دبي"، الهادف إلى توفير نوعية رفيعة المستوى من التدريب الاحترافي المتخصص ضمن مجالات رئيسية، بما يمكّن المشاركين في البرنامج من الإلمام بكافة العناصر اللازمة لتقديم رسالة تتسم بالجودة العالية، والدقة والموثوقية لخدمة المجتمع، وتعزيز فرص نجاح صانع المحتوى وتأكيد استدامة حضوره الإيجابي المؤثر في المشهد الإعلامي الرقمي.

وتأسيساً على المكانة المتقدمة التي تتمتع بها دبي كمركز رائد للتطوير والإبداع الإعلامي، يُقدم برنامج "صُنّاع محتوى دبي" فرصة نموذجية لصُنّاع المحتوى لمزيد من صقل مهاراتهم الإعلامية وتأكيد مكانهم بين نخبة المبدعين الذين يقودون التحوّل الرقمي في مجال الإعلام، من خلال التدريب العملي الذي يقدمه البرنامج والتركيز على تطوير المهارات الإبداعية والتقنية، إذ سيتمكن المشاركون من إنتاج محتوى ذي تأثير إيجابي يسهم في تشكيل خارطة الإعلام الرقمي العربي.

ويغطي برنامج "صُنّاع المحتوى الصحي والعلمي" مساحة كبيرة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالقطاع الصحي، وكيفية التعامل معها من ناحية المعالجة الإعلامية، حيث يهدف البرنامج إلى إمداد صُنّاع المحتوى المشاركين في التدريب بالأدوات والأساليب التي تمكّنهم من إيصال رسائلهم إلى جمهور متابعيهم بطرق مبتكرة عبر تبسيط المعلومات الصحية والعلمية وتقديمها بأسلوب جذاب.

وفي هذه المناسبة، أعربت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، عن ترحيبها بالمشاركين في البرنامج، كما أعربت عن اعتزاز النادي بالتعاون مع "دبي الصحية" في تقديم هذا التدريب النوعي، تماشياً مع مكانة دبي كمركز رئيس للإبداع الإعلامي وتجسيداً لرؤيتها المستقبلية في تطوير صناعة المحتوى، وقالت: "تواصل دبي الاستثمار في دعم وتحفيز العقول المبدعة، بينما تضع الإعلام في صميم استراتيجياتها التنموية... فبرنامج "صُنّاع محتوى دبي"، ويأتي في إطاره "برنامج صُنّاع المحتوى الصحي والعلمي"، ليست مجرد فرصة للتدريب، بل هي رسالة تؤكد التزامنا بتعزيز ثقافة ومهنية إعلامية راقية تستند إلى المعرفة الدقيقة وتنطلق من الحرص على تحقيق المسؤولية المجتمعية، والسعي الجاد للمشاركة بفاعلية في صناعة إعلام المستقبل".

ونوّهت سعادتها بالدور الرائد لـ "دبي الصحية" في دفع مسيرة التطوير لقطاع بالغ الأهمية، وقالت، "لطالما شكّلت دبي، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نموذجاً رائداً في بناء منظومة صحية متكاملة، تضع صحة الإنسان ورفاهه في مقدمة أولوياتها، لتواصل توفير بيئة تعتمد أعلى المعايير العالمية في الخدمات والرعاية الصحية. ويأتي إطلاق برنامج "صُنّاع المحتوى الصحي والعلمي" امتداداً لهذه الرؤية، إذ يواكب رسالتنا في نادي دبي للصحافة لترسيخ دور الإعلام كرافد داعم للقطاعات الحيوية، ومن أهمها القطاع الصحي، من خلال محتوى مسؤول وموثوق يعكس مكانة دبي كمدينة سبّاقة في الارتقاء بصحة الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة".

من جانبه، قال سعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية"، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية،"يسعدنا أن نرحّب بالدفعة الأولى من المشاركين في برنامج «صنّاع المحتوى الصحي والعلمي»، الذي يجسّد شراكة استراتيجية رائدة بين القطاعين الصحي والإعلامي. ونفخر بالتعاون مع نادي دبي للصحافة، لتمكين المواهب والكفاءات من صناعة محتوى موثوق ومؤثر، يحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس".

وأضاف، "نتطلع إلى أن يكون المشاركون في هذا البرنامج مساهمين فاعلين في ترسيخ الثقافة الصحية، إذ يحملون على عاتقهم مسؤولية تبسيط المعلومة الطبية والعلمية وتقديمها للجمهور بأسلوب موثوق وجاذب، بما يسهم في تعزيز المعرفة المبنية على الحقائق والأدلة العلمية، عبر أساليب وأدوات تفاعلية تواكب تطلعات المجتمع وتدعم رسالتنا في الارتقاء بصحة الإنسان".

وتابع قائلاً، "تمثل هذه الدفعة نواةً لتحوّل نوعي في المشهد الإعلامي الصحي، وخطوة مهمة نحو صناعة محتوى يعلّم ويُلهم. ونحن على ثقة بأن هذه الكفاءات الشابة، بما تمتلكه من قدرات وإمكانات، سيكون لها دور رئيسي في بناء مجتمع أكثر وعياً ومسؤولية".

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي بالتعاون مع نخبة من أبرز مؤسسات الإعلام الجديد والتي ستتولى تقديم المحتوى المعرفي للبرنامج، وتشمل: تيك توك، يوتيوب، الورشة، أكاديمية دبي للإعلام، Media Cast ، أكاديمية إدراك للإعلام، إرم Business"، مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، Blinx، The Collective Mind، كما يشارك في تقديم المحتوى التدريبي مجموعة من أبرز صُنّاع المحتوى، والأطباء والمتخصصين.

بدورها، أعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة عن بالغ الشكر والتقدير لشركاء النادي في هذه المبادرة المهمة، من مؤسسات ومنصّات رقمية وشخصيات إعلامية وأطباء متخصصين، مؤكدةً أن ما يحملونه من خبرات متخصصة يشكّل أساساً لإنجاح أهداف البرنامج، وقالت، "المجال الصحي يتطلّب قدراً عالياً من المهنية والدقة في نقل المعلومة.. ومن هنا يأتي البرنامج ليكون إضافة نوعية إلى برنامج صُنّاع محتوى دبي، وليمنح المشاركين أدوات جديدة تمكنهم من تقديم محتوى متميز من ناحية الدقة والجودة، ويواكب معايير دبي في ابتكار المستقبل".

وأوضحت قائلة، "لا نكتفي في نادي دبي للصحافة بالمساهمة في تأهيل صُنّاع المحتوى على مستوى المهارة التقنية، بل نحرص على منحهم أدوات ومعرفة متخصصة تعزز من قدرتهم على الوفاء بمسؤوليتهم المجتمعية، وتضعهم في موقع مؤثر عبر تقديم رسائل دقيقة وموثوقة. فالبرنامج هدفه صناعة محتوى يتجاوز حدود النشر التقليدي ليكون قوة فاعلة في نشر الوعي والمعرفة الصحية، وترسيخ الدور الرائد لدبي في تطوير الإعلام النوعي والإبداعي".

ويستهدف التدريب الذي سيتضمنه البرنامج بصفة أساسية صُنّاع المحتوى من المواهب الشابة والممارسين الصحيين في مختلف التخصصات لتعزيز دورهم التثقيفي، كذلك يستهدف المبادرات المساهمة في تعزيز الصحة العامة والتوعية بشأنها، حيث يمثل البرنامج فرصة نموذجية للتعرف على أحدث الممارسات والأدوات، ومهارات التحليل التي تضمن قوة الرسالة وتأثيرها، فيما سيركز التدريب على محاور مهمة مثل توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على إنتاج محتوى مبتكر وموثوق في المجالات الصحية والعلمية.

ويتضمّن البرنامج الذي ستُعقد جلساته حتى الرابع من نوفمبر 2025، التدريب على كتابة النصوص، مهارات السرد المؤثر، مهارات تطوير المحتوى المرئي، تبسيط المعلومات، فهم طبيعة المنصات وكيفية الاستفادة منها في نشر الوعي الصحي، وكيفية اطلاق حملات التوعية الرقمية، وغيرها الكثير من الموضوعات ذات الصلة .

كما يتناول البرنامج جانباً عملياً حول استخدام التقنيات الحديثة في صناعة المحتوى، بما في ذلك مهارات التصوير سواء باستخدام الكاميرا أو الهواتف الذكية، وأساسيات الإضاءة وتكوين الصورة، وتقنيات المونتاج الاحترافي، وإنتاج المقاطع القصيرة (ريلز) على "انستغرام" و(شورتس) على "يوتيوب"، بهدف تمكين المشاركين من استخدام هذه الأدوات بطرق مبتكرة ومؤثرة تعزز من وصول محتواهم للجمهور المستهدف.

وكان نادي دبي للصحافة قد نظّم النسخة الأولى من برنامج "صُنّاع محتوى دبي" بدعم من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، وبالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الإعلامية الكبرى من أصحاب الخبرة في مجال إنتاج المحتوى الاقتصادي، حيث ركز البرنامج على الاتجاهات الإعلامية الحديثة للتغطيات الاقتصادية، واطلع المشاركين على المفاهيم الجديدة التي تعينهم على استيعاب الأبعاد المختلفة للمشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي والدولي، وكيفية التعامل معها عند صُنع المحتوى الاقتصادي، في ضوء المتغيرات التي تشهدها أسواق المنطقة والعالم.



