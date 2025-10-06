الشارقة تستعرض إنجازاتها البيئية في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

الشارقة في 6 أكتوبر/ وام/ تشارك هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة في فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري من خلال جناح يسلط الضوء على جهود الإمارة في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية.

ويقدم الجناح التفاعلي عرضا شاملا لإنجازات الهيئة من أبرزها استعراض 13 محمية طبيعية ومجموعة من المراكز التعليمية والبحثية المتخصصة إلى جانب تسليط الضوء على مشاريع إستراتيجية رائدة.

وإلى جانب الجناح تنظم الهيئة ورش عمل علمية وأوراق بحثية متخصصة تتناول موضوعات مثل استدامة النظم البيئية وإعادة تأهيل المواطن الطبيعية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على البيئة.