السفارة المصرية تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ أقام سعادة العميد أركان حرب وليد سيد عشري ملحق الدفاع في سفارة جمهورية مصر العربية لدى الدولة مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الحفل - الذي أقيم في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي - سعادة سالم بن غافان الجابري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية وسعادة عصام عاشور سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية المصرية المقيمة بالدولة.

وبعد عزف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تم عرض فيلم وثائقي يسرد ذكريات انتصارات أكتوبر وفيلم وثائقي يسرد العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وألقى ملحق الدفاع في السفارة المصرية كلمة نوه خلالها بدور الإمارات المشرف في دعم مصر خلال حرب أكتوبر والذي جسدته مواقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” ومقولته الشهيرة البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي.

