19 ألف زائر لمهرجان الذيد للتمور

الشارقة في 6 أكتوبر/ وام / اختتمت في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الذيد للتمور 2025 الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة .واستقطب المهرجان أكثر من 19 ألف زائر وحقق مبيعات بلغت 1.3 مليون درهم .

وشهدت مزايدة التمور عرض نحو 4 أطنان من أجود أصناف التمور المحلية من خلال 32 صنفا .

وشارك في المهرجان 72 عارضا من مختلف إمارات الدولة من مزارعي التمور وملاك النخيل إلى جانب شركات زراعية ومؤسسات حكومية مختصة.

كما شهد المهرجان إطلاق "سوق الأسر المنتجة" الذي قدم مجموعة من المنتجات التراثية والمشغولات اليدوية المصنوعة من سعف النخيل بالإضافة إلى أطعمة وحلويات تقليدية نالت إعجاب الزوار.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن المهرجان يجسد التزام الغرفة بدعم القطاع الزراعي المحلي وتعزيز استدامته.

من جهته أشار محمد مصبح الطنيجي منسق عام المهرجان إلى أن الحدث يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الزراعية والتراثية على مستوى الدولة، لافتا إلى أن إدراج "سوق الأسر المنتجة" في هذه الدورة شكل إضافة نوعية وساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الصناعات المرتبطة بشجرة النخيل.