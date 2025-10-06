مجلس القيادة العليا بشرطة الشارقة يستعرض خططه الميدانية

الشارقة في 6 أكتوبر/ وام /ناقش الاجتماع التاسع لمجلس القيادة العليا لعام 2025 بشرطة الشارقة، الذي عقد اليوم، برئاسة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة الخطط الميدانية لتأمين المناطق الصحراوية .

واستعرض الاجتماع منظومة التقييم الوظيفي والتحول الرقمي والاطلاع على نتائج تقييم إدارة الأداء المؤسسي من خلال مؤشرات “نحن الإمارات” والمؤشرات الإستراتيجية في الجانب الأمني والمروري ومكافحة المخدرات والاستجابة للحالات الطارئة وغير الطارئة إلى جانب عرض عدد من المقترحات التطويرية الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز جودة الخدمات الأمنية ودعم مستهدفات جودة الحياة في الإمارة.

وأثنى اللواء عبد الله مبارك بن عامر على الجهود المبذولة من أعضاء المجلس ودورهم الفعال في الوصول إلى الريادة في العمل الأمني وترسيخ مكانة القيادة كنموذج في الكفاءة والجاهزية بمختلف المجالات الشرطية.