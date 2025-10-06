"مدارس الحياة" تعزز دمج التكنولوجيا في بيئة تعليمية مبتكرة بدبي

دبي في 6 أكتوبر /وام/أسهمت مبادرة “مدارس الحياة” التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” في تحويل مكتبات دبي العامة إلى منصات مجتمعية حيوية تجمع بين التعلم والإبداع والتفاعل المجتمعي، عبر برامج وورش عمل وأنشطة مبتكرة تستهدف جميع فئات المجتمع.

ونجحت المبادرة منذ انطلاقتها في عام 2022، في تنظيم أكثر من 270 ورشة وجلسة خلال النصف الأول من العام الجاري، استقطبت ما يزيد على 4600 مشارك من مختلف الأعمار، ضمن إطار استراتيجية جودة الحياة في دبي، الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والمعرفية للأفراد وتمكينهم من الاستفادة من التطور التكنولوجي في مشاريعهم الإبداعية.

وتوفر “مدارس الحياة” أندية ومسارات متنوعة تشمل فنون الخط العربي، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم، واللغات، والقراءة، والعلوم والتقنية، إلى جانب برامج متخصصة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.

وأكدت إيمان الحمادي، مدير قسم شؤون المكتبات في “دبي للثقافة”، أن المبادرة تمثل نموذجاً تعليمياً مرناً يسهم في جعل الثقافة جزءاً من الحياة اليومية، وتحويل المكتبات إلى فضاءات نابضة تدعم الإبداع والمعرفة.