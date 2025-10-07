"سي إس جي" الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في أبوظبي

أبوظبي في 7 أكتوبر /وام/ أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة "كيزاد"، اليوم، عن قيام شركة "الصين الجنوبية للزجاج" (سي إس جي)، المتخصصة في مجال تصنيع الزجاج الموفر للطاقة والمواد الحديثة، بتأسيس منشأة تصنيع ذكية هي الأولى من نوعها لها خارج الصين، وذلك في "كيزاد".

وتعتزم الشركة استثمار 300 مليون درهم في إنشاء المصنع بمنطقة مصفح "ايكاد-1"، والذي سيوفر 400 فرصة عمل للكفاءات المتخصصة والفنية، دعماً لتوجه إمارة أبوظبي نحو تعزيز نمو القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد.

وسيُقام المصنع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 95 ألف متر مربع، وسيكون بمثابة المركز الإقليمي لشركة "سي إس جي" لتصنيع الزجاج عالي الأداء والموفر للطاقة.

ومن المتوقع أن ينتج المصنع سنوياً أكثر من 5 ملايين متر مربع من الزجاج المطلي والمصفح والمعزول، لدعم مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية في دولة الإمارات، ودول الخليج العربي، وأوروبا، وإفريقيا، والولايات المتحدة.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، إن استثمار شركة "سي إس جي" يعد مؤشراً واضحاً على الثقة المتزايدة في إستراتيجية أبوظبي الصناعية، ويؤكد مكانة مجموعة "كيزاد" كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة، موضحا أن المصنع الجديد سيوفر مئات الوظائف، فضلاً عن توطين صناعة الزجاج عالي الجودة، ما يسهم في تعزيز منظومة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات بما يرسّخ مكانة الإمارة في سلاسل القيمة العالمية.

وأضاف أن مجموعة "كيزاد" تواصل تعزيز موقعها كوجهة مفضلة للشركات المستدامة الرائدة إقليمياً وعالمياً، والتي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وأن تأسيس مصنع "سي إس جي" في أبوظبي خطوة مهمة نحو تطوير صناعة الزجاج الموفر للطاقة، وتلبية احتياجات قطاع الإنشاءات في المنطقة، بما يتماشى مع توجه دولة الإمارات نحو المباني الخضراء والطاقة النظيفة.

من جانبها، قالت وينشين وانغ، نائب الرئيس والمدير المالي لمجموعة "سي إس جي"، إن أبوظبي وجهة مثالية لإطلاق أول مشاريع المجموعة الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، وإن مجموعة "كيزاد" توفر بنية تحتية عالمية المستوى، وخدمات لوجستية متقدمة، وموقعا إستراتيجيا مثاليا على مقربة من أهم الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضافت أن زجاج "سي إس جي" الموفر للطاقة أصبح يُستخدم على نطاق واسع في بعضٍ من أبرز المعالم الأيقونية حول العالم، وإن المصنع الجديد سيضم خطوط إنتاج ذكية مؤتمتة بالكامل ومدعومة بتقنيات طلاء متقدمة تُعد من الأفضل عالمياً، ما سيجعله ضمن أفضل مصانع الزجاج على مستوى العالم.

وأوضحت أن المصنع الجديد يستهدف إمداد أسواق دولة الإمارات ومنطقة الخليج بمنتجات عالية الجودة من الزجاج الموفر للطاقة، إلى جانب تعزيز جهود تنمية الصناعة المحلية على المدى الطويل.

وسيضم المصنع الجديد في إمارة أبوظبي خطوط إنتاج مؤتمتة وذكية تعتمد على تقنيات الطلاء الأحدث عالمياً، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في نهاية عام 2026، لإمداد المطورين في دولة الإمارات بالزجاج عالي الجودة المُصنّع محلياً، ما سيقلل من اعتماد المنطقة على المنتجات المستوردة.