أمل جمال وخلود الزعابي تشاركان في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات 2026

كوالالمبور في7 أكتوبر/ وام/ اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكمتين الإماراتيتين أمل جمال وخلود الزعابي، ضمن قائمة الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات بطولة كأس آسيا للسيدات 2026، التي تستضيفها أستراليا خلال الفترة من 1 - 21 مارس المقبل.

وتم الإعلان اليوم عن ترشيح أمل جمال ضمن الحكمات المساعدات، بينما تشارك خلود الزعابي ضمن حكّمات الفيديو “VAR”، لتواصلا بذلك حضورهما المميز في المحافل القارية والدولية، وتعكسان تطور الكفاءة التحكيمية الإماراتية في كرة القدم النسائية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عن تعيين أكبر طاقم تحكيمي في تاريخ البطولة، ويضم 45 حكمة من 20 اتحاداً وطنياً، بينهم 14 حكمة للساحة و16 حكمة مساعداً، بالإضافة إلى حكمتين احتياطيتين لكل فئة، إلى جانب 11 حكما للفيديو.

وتشهد البطولة لأول مرة في تاريخها تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد اعتباراً من مرحلة المجموعات، في خطوة تعكس التزام الاتحاد القاري برفع معايير التحكيم وتوفير أعلى درجات العدالة في المباريات.

وتشارك في إدارة البطولة نخبة من الحكمات الدوليات، من بينهن كايسي رايبيلت "أستراليا"، ويوشيمي ياماشيتا "اليابان"، أوه هيون- جونغ وكيم يو-جونغ "جمهورية كوريا"، إلى جانب عدد من الحكمات المميزات اللواتي شاركن في نسخ سابقة من البطولة.

كما تضم القائمة خريجتين من أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي، هما دونغ فانغيو وتيان جين من الصين، حيث سجلت فانغيو اسمها كأول خريجة تشارك في بطولة تابعة للفيفا، فيما أصبحت تين أول سيدة تدير مباراة في الدوري الصيني للمحترفين.

وتسجل عدد من الحكمات مشاركتهن الأولى في البطولة، من بينهن سوبي ري تيستوميا "تايلاند"، لي ثي لي "فيتنام"، ودموح إبراهيم البكار "لبنان"، التي تُعد أول امرأة تدير مباراة في الدوري اللبناني للرجال.

وتستعد الأطقم التحكيمية التي أعلن عن اختيارها، للمشاركة في ندوة متخصصة تقام في ديسمبر المقبل، وذلك ضمن استعدادات الاتحاد الآسيوي لضمان أعلى مستويات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة.

