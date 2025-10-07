تعاون بين المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة و"أمريكية رأس الخيمة" لإطلاق "برنامج المراسلين الشباب"

رأس الخيمة في 7 أكتوبر/ وام/ أعلن المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، عن توسيع شراكته مع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، من خلال التعاون لإطلاق “برنامج المراسلين الشباب” الذي يهدف إلى تدريب الجيل القادم من المتخصصين في مجال الإعلام.

ويوفر البرنامج للطلاب المختارين فرصة قيّمة لاكتساب خبرة عملية والمشاركة في إنتاج محتوى إعلامي متعدد الوسائط، يشمل المقالات التحريرية، والمحتوى المخصص لوسائل التواصل الاجتماعي، والتصوير الفوتوغرافي والمقاطع المسموعة والمرئية، وذلك بهدف تسليط الضوء على جوانب الحياة في إمارة رأس الخيمة من منظور الشباب.

وبعد اعتماد القصص، سيقوم المكتب بنشر الأعمال عبر منصة “قلب رأس الخيمة” التابعة له، والترويج لها عبر مختلف قنواته الإعلامية، بما يتيح سرداً أكثر شمولية، ويُسهم في توفير آفاقٍ جديدة للتوظيف أمام الطلاب المشاركين.

وقالت سعادة هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، إن هذه الشراكة تجسد إيمان رأس الخيمة العميق بأن تحقيق الازدهار في المستقبل يبدأ بتمكين الشباب اليوم، موضحة أنه من خلال منصة "قلب رأس الخيمة"، لا نكتفي بتنمية المواهب الإعلامية الشابة فحسب، بل نعمل كذلك على تأسيس جيلٍ يوثّق مسيرة الإمارة ويعبّر عنها بصدق وإبداع، فشبابنا هم الرواة الحقيقيون لقصة رأس الخيمة المُلهمة.

من جانبه قال البروفيسور بسام علم الدين، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، إن الجامعة تلتزم بربط التعلّم الأكاديمي بالتجربة العملية الواقعية، حيث تتيح الشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة فرصة فريدة أمام طلاب الجامعة للمساهمة بشكل مباشر في المشهد الإعلامي للإمارة، واكتساب المهارات المهنية الأساسية لمسيرتهم المستقبلية.

ووقّع كلٌّ من سعادة هبة فطاني والبروفيسور بسام علم الدين، اتفاقية تُحدد إطار وتفاصيل البرنامج في حرم الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وذلك بحضور شخصيات أكاديمية بارزة في الجامعة، منها الدكتور عماد حب الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير المؤسسي والعلاقات الخارجية، والبروفيسورة راشيل مطر، عميد كلية الآداب والعلوم، إضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في برنامج الاتصال الجماهيري.

وباعتبارها المنصة الإلكترونية الشاملة التي تستعرض جميع جوانب الحياة في رأس الخيمة وتعمل كمركز رئيسي للمقيمين والزوار وقطاع الأعمال، ستتولى منصة “قلب رأس الخيمة” إدارة العملية التحريرية بالتعاون مع المرشدين في الجامعة، حيث ستقوم بالمراجعة وتقديم الملاحظات اللازمة والموافقات النهائية، كما ستخضع جميع المواد الإعلامية بعد ذلك لمراجعة مشتركة من المخولين بذلك لضمان تلبية معايير النزاهة والأخلاق والجودة قبل النشر.

من جانبها قالت ربى زيدان، مديرة إدارة المشاريع الخاصة في المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، إن هذه الشراكة تتيح للطلاب إنتاج محتوى مخصص لمنصة "قلب رأس الخيمة"، مع تزويدهم بالأدوات والإرشاد اللازمين لتوثيق القصص اليومية للإمارة.

وأضافت أن فريق المكتب سيعمل عن كثب مع الطلاب على مراجعة مشاركاتهم وصقل أفكارهم بما يضمن بلوغ مستوى احترافي في السرد القصصي، لتشكّل كل مادة منجزة – سواء كانت مقالاً أو مادة مرئية – إضافة نوعية إلى السرد الجماعي الذي تبنيه المنصة.

من جهته قال الدكتور عماد حب الله، إن هذه الشراكة توفر للطلاب فرصة الانتقال من الجانب النظري إلى الممارسة العملية في ميدان العمل الإعلامي، كما تساهم في تعزيز عملية التعلم الأكاديمي من خلال التجربة المباشرة، وتلهم الزملاء، وتمنح الطلاب منصة لعرض أعمالهم على المستويين الإقليمي والعالمي.

وسيشرف الفريق الأكاديمي في الجامعة على عملية اختيار قائمة وفقاً للمهارة والخبرة، متاحة أمام جميع طلاب الاتصال الجماهيري، وسيُمنح الطلاب الذين تم اختيارهم فرصة الانضمام إلى فريق منصة “قلب رأس الخيمة”، والحصول على بطاقات اعتماد إعلامية رسمية، إلى جانب تلقي الإرشاد من خبراء أكاديميين ومهنيين مختصين.

ويُنفّذ “برنامج المراسلين الشباب” وفق دورة أكاديمية سنوية تتضمن مراحل تعريفية وعروضاً تقديمية ومراجعات، كما يُتوَّج بعرض ختامي لأبرز الأعمال المنشورة على منصة “قلب رأس الخيمة”. ويمكن لأفراد المجتمع والشركاء والجمهور متابعة هذه القصص عبر قنوات المنصة، حيث ستحمل جميعها وسم “المراسلين الشباب”.

ويستند هذا البرنامج إلى النموذج التدريبي الشهير المعروف باسم “Teaching Hospital“، الذي تم تطويره في الولايات المتحدة، ويتيح للطلاب العمل إلى جانب محترفين في بيئة إعلامية واقعية أثناء استمرارهم في مسارهم الأكاديمي.

ويُعدّ هذا البرنامج ثاني تعاون بين المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، بعد تعاونهما السابق مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة لإطلاق “برنامج منحة سعود بن صقر للصحافة الإذاعية والإنتاج التلفزيوني“ الذي يهدف إلى تمكين الجيل القادم من المتخصصين في الإعلام وصنّاع المحتوى.