"أمانة للرعاية الصحية" تحصل على إعتماد "CARF" لبرامج إعادة التأهيل المتخصصة

أبوظبي في 7 أكتوبر /وام/ حصلت أمانة للرعاية الصحية، التابعة لمجموعة "M42" والعاملة في تقديم خدمات الرعاية الصحية التأهيلية الطويلة الأمد لما بعد الحالات الحادة، على اعتماد دولي لمدة ثلاث سنوات من اللجنة الدولية لاعتماد مرافق إعادة التأهيل (CARF)، وذلك عن برنامجها الشامل لإعادة التأهيل المتخصص في إصابات الحبل الشوكي للمرضى المقيمين، إلى جانب خدمات الرعاية طويلة الأمد في قرية أمانة للرعاية الصحية.

ويهدف البرنامج المتخصص في إصابات الحبل الشوكي إلى تلبية الاحتياجات المعقدة والمتغيرة للمرضى الذين يعانون من إصابات كاملة أو جزئية في الحبل الشوكي، ويتضمن العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي المتقدم والدعم النفسي العصبي والتدخلات السريرية المتخصصة مثل إعادة تأهيل البلع وتمريض سلامة الأنسجة.

كما يولي البرنامج اهتماماً كبيراً لإعادة دمج المرضى في المجتمع وتدريبهم على الاستقلالية ودعم الأقران لضمان حصولهم على رعاية شاملة تعزز التعافي الجسدي والسلامة النفسية.

ويُعد اعتماد "CARF" علامة عالمية مرموقة للجودة والثقة، إذ تخضع البرامج المعتمدة لمراجعات دقيقة من قبل خبراء دوليين لتقييم فعاليتها وممارساتها الأخلاقية ومدى التزامها بتحسين جودة حياة المرضى. ويمنح هذا الاعتماد المرضى وعائلاتهم الطمأنينة بأن خدمات أمانة للرعاية الصحية تتوافق مع أعلى المعايير الدولية للتميّز في مجالي إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد.

ويشمل الاعتماد أيضاً برنامج إعادة التأهيل الشامل للمرضى المقيمين المتعافين من السكتات الدماغية وبرنامج إعادة تأهيل حالات البتر.

وقال الدكتور جيسون غراي، الرئيس التنفيذي لأمانة للرعاية الصحية، إن برنامج إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي في أمانة صُمم لاستعادة استقلالية المرضى ووظائفهم الحيوية بعد تعرضهم لأكثر التحديات العصبية تعقيداً، موضحاً أن الحصول على اعتماد اللجنة الدولية لاعتماد مرافق إعادة التأهيل (CARF) لمدة ثلاث سنوات يمثل دليلاً واضحاً على تفاني فريق العمل وخبرته ومهارته العالية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس رسالة المؤسسة في تقديم رعاية استثنائية تُحدث فرقاً ملموساً في حياة المرضى، وتُسهم في إعادة بناء قدراتهم وثقتهم بأنفسهم ضمن بيئة علاجية إنسانية آمنة تراعي أدق التفاصيل في رحلة التعافي.