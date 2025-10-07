قرقاش يلتقي مستشار رئيس الوزراء الكندي

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة بمعالي السيد سكوت غيلمور مستشار رئيس الوزراء الكندي لشؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء سعادة ألكسندر ليفيك نائب وزير الخارجية الكندي المساعد للشؤون الأوروبية والقطب الشمالي والشرق الأوسط، وسعادة رادها كريشنا باندي، سفير كندا لدى الدولة.

