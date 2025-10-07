أبوظبي تستضيف الجولة الختامية ومراسم التتويج لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إقامة منافسات الجولة الثامنة والختامية من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا، بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وتُمثّل هذه الجولة ذروة المنافسات في البطولة، حيث يُتوَّج خلالها أبطال فئة "البدلة"، إلى جانب تكريم الفائزين في فئة "بدون البدلة"، لتُختتم مسيرة البطولة التي امتدت على مدى 8 جولات شهدت تنافساً قوياً بين نخبة اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات، وأسهمت في الكشف عن مواهب واعدة وبناء قاعدة واسعة من الأبطال المؤهلين لتمثيل الدولة في مختلف المحافل القارية والعالمية.

وتُعد الجولة الثامنة الأكبر منذ انطلاقة البطولة، إذ تشهد مشاركة أكثر من 2,500 لاعب ولاعبة من الفئات العمرية المختلفة.

وتنطلق الجولة الختامية بمنافسات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة في اليوم الأول، تليها نزالات فئات تحت 14 و16 عاماً في اليوم الثاني، وتُختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات الفئات السنية الأصغر وتحت 12 عاماً، وسط توقّعات بأن تشهد المواجهات مستويات عالية من الندّية والإثارة.

وأكّد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الجولة الختامية محطة حاسمة ومُلهِمة في مسيرة البطولة.. وقال " تُشكّل هذه الجولة تتويجاً لجهود موسم كامل من المثابرة والتحدي، وهي تجسيد فعلي لرؤية القيادة الرشيدة في دعم رياضة الجوجيتسو وتعزيز حضورها على مستوى الدولة".

وتحظى البطولة بأهمية مجتمعية خاصة، حيث ساهمت في تعزيز الروابط الأسرية، من خلال الحضور الجماهيري الكبير الذي رافق جميع جولاتها .

تتخلل البطولة أيضاً مجموعة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة التي تُنفّذها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومصرف أبوظبي الإسلامي، ما يضفي على الحدث أجواءً احتفالية تعزز الحضور الجماهيري والتفاعل مع المنافسات والفعاليات.

وكان نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس قد حسم لقب فئة "بدون البدلة"، فيما تستمر المنافسات في الجولة الختامية لحسم لقب فئة "البدلة" بين أندية بني ياس والعين والشارقة، إلى جانب أكاديمية M.O.D .