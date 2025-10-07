طيران الإمارات تستعرض ابتكاراتها في "إكسبو أصحاب الهمم"

دبي في 7 أكتوبر/وام/ كشفت طيران الإمارات خلال مشاركتها في الدورة السابعة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم" المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، النقاب عن مجموعة من الخدمات والمنتجات الجديدة المخصصة لأصحاب الهمم، بهدف تمكين جميع العملاء من السفر بسلاسة.فقد أطلقت الناقلة منصة رقمية مخصصة للسفر الشامل على موقعها الإلكتروني، إلى جانب منتجات حسّية جديدة وألعاب تفاعلية للبالغين والأطفال على متن الطائرة، وعدد من التحسينات في تجربة السفر على الأرض وفي الأجواء، فضلًا عن مختبرات للبحث والابتكار تعمل على تطوير حلول مستقبلية مبتكرة.

وشملت المنتجات الجديدة والابتكارات النوعية التي قدمتها طيران الإمارات خلال مشاركتها في أكبر معرض لأصحاب الهمم في الشرق الأوسط، إطلاق قسماً جديداً مخصصاً للسفر الشامل على موقعها الإلكتروني، والذي يتيح المعلومات اللازمة لتمكين المسافرين من أصحاب الهمم من التخطيط لرحلاتهم وفقاً لمتطلباتهم الخاصة، كما كشفت الناقلة عن مجموعة جديدة من المنتجات الحسية والألعاب التفاعلية للبالغين والأطفال على متن الطائرة، بالإضافة إلى سلسلة من التحسينات في تجربة السفر، سواء على متن الطائرة أو عبر الخدمات الأرضية في مطار دبي، فضلاً عن إنشاء مختبر مخصص للبحث والابتكار مخصص لتطوير حلول مستقبلية مبتكرة في هذا المجال.

وأطلقت طيران الإمارات مركزها الجديد على موقعها الإلكتروني، وهو منصة شاملة تحتوي على جميع المعلومات اللازمة للسفر الشامل، وعملت على تطوير القسم الجديد على موقعها الإلكتروني لمدة عام كامل، ليخرج بتصميم بصري متكامل وأسلوب تنقّل سهل الاستخدام، بهدف تقليل التوتر الذي قد يسبق السفر.

