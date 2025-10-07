ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الشارقة في 7 أكتوبر /وام/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

بحث المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية، واطلع على تقارير متابعة أداء الدوائر والهيئات، وتعرف على سير العمل في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز مستوى العيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وأصدر المجلس قراراً بتعيين عائشة راشد الحصان الشامسي أميناً عاماً لجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، وذلك بالإضافة إلى مهام عملها.

وبحسب القرار يتولى أمين عام جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي المهام والصلاحيات الآتية:

1. اقتراح الخطة الاستراتيجية والتسويقية للجائزة وعرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها ثم رفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها أو اتخاذ ما يلزم بشأنها.

2. القيام بأعمال التنسيق العام للجائزة والإشراف الإداري والمالي على أعمالها.

3. القيام بأعمال التسويق والترويج للجائزة وفق الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء.

4. التعريف بالجائزة وأهدافها وشروطها وآلية الترشيح بناءً على دليل الجائزة المعتمد.

5. تلقي طلبات الترشيح للجائزة وتصنيفها ورفع التقارير إلى مجلس الأمناء بشأنها والتنسيق مع لجنة التحكيم وفرق التقييم لفرز الطلبات وتوزيعها على فرق العمل.

6. التنسيق بين الجهات المعنية في الجائزة والمجلس ولجنة التحكيم ويكون له دون غيره إجراء المخاطبات اللازمة لذلك.

7. إعداد مراسم حفل إطلاق الجائزة بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.

8. إعداد جداول أعمال اجتماعات مجلس الأمناء بالتنسيق مع رئيس المجلس، وحضور اجتماعات المجلس وتدوين جميع توصياته وقراراته في المحاضر.

9. أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من مجلس الأمناء.

واطلع المجلس على عرض اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي حول جهود اللجنة في تطوير اقتصاد الإمارة بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يضمن تحقيق أهدافها في اقتراح المبادرات الاقتصادية التي تسهم في نمو الناتج المحلي، وتعزيز الوعي الاقتصادي على مستوى الإمارة، وتوفير البيانات الاقتصادية الاستراتيجية وتحليلها.

وتضمن العرض المؤشرات الأساسية لاقتصاد الإمارة والتي تسهم بشكل ملحوظ في النمو الاقتصادي المستمر وفرص تطوير المؤشرات بما يعزز من النمو والخدمات المقدمة للمستثمرين وفق خطط استراتيجية طموحة تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة ومتقدمة.

واطلع المجلس على نتائج الحملة الإعلانية للهوية البصرية لإمارة الشارقة 2023-2025 والتي ارتكزت على ثلاثة محاور هي الثقافة والترفيه والاقتصاد حيث حققت الحملة ملايين المشاهدات، وارتفعت خلالها نسب الإقبال على الاستثمار، ونسب التصور الإيجابي العام، وزيارة الموقع الإلكتروني، واستخدام الهوية في مختلف المشاركات والمعارض بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وتعرف المجلس على محاور الخطة الإعلانية الجديدة والمبنية على محاور الاستدامة والرفاهية، والتعليم والمعرفة، والثقافة والفنون، وتشمل مبادرات رئيسة ضمن الخطة الاستراتيجية تستهدف فئات أكبر ونطاق إقليمي أوسع بما يعزز من الهوية البصرية للإمارة.