2.97 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال سبتمبر

عجمان في 7 أكتوبر/ وام/ بلغت التصرفات العقارية في عجمان خلال شهر سبتمبر الماضي 2.97 مليار درهم مسجلة نموا بنسبة 53% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 وفقا للإحصائيات الصادرة عن التقرير العقاري لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

وأوضح سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن عدد التصرفات العقارية المسجلة خلال شهر سبتمبر بلغ 1739 تصرفا، في حين بلغ عدد التداولات العقارية 1393 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 1.87 مليار درهم.

وأشار المهيري إلى أن السوق العقاري في عجمان يواصل أداءه التصاعدي محققا أرقاما قياسية تعكس متانة القطاع وتنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة في مختلف مناطق الإمارة، مشيرا إلى أن منطقة "الرميلة 3" سجلت أعلى قيمة مبايعة خلال الشهر بلغت 300 مليون درهم.

ولفت إلى تسجيل 241 عملية رهن عقاري بقيمة إجمالية تجاوزت 474 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن في منطقة "التلة 2" بمبلغ 73.5 مليون درهم.

وتصدر مشروع "مدينة الإمارات" قائمة المشروعات العقارية الأكثر تداولا خلال شهر سبتمبر متقدما على مشروعي "عجمان ون" و"أبراج المدينة"، بينما جاء "حي الحليو 2" في صدارة الأحياء الأكثر تداولا يليه كل من "الحليو 1" و"الياسمين".